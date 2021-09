Vada, el máximo goleador del Real Zaragoza, sigue sin estrenar la titularidad

Valentín Vada, mediapunta del Real Zaragoza, tampoco fue titular el pasado domingo en Lugo. Así, el argentino solo ha participado cuatro breves ratos desde su llegada (92 minutos en total), siempre como suplente, ante Alcorcón, Fuenlabrada, Real Sociedad B y el cuadro gallego. Y pese a este rol, con dos goles anotados de los cinco que lleva en total el cuadro zaragocista en las 7 primeras jornadas, Vada es el mejor goleador del equipo.

Juan Ignacio Martínez 'Jim' se resiste a introducirlo, por ahora, en el once inicial. Desde su estreno en el campo de Santo Domingo de Alcorcón, con solo un entrenamiento en sus piernas (fue fichado a última hora del día 31 de agosto, en el mismo cierre del mercado estival), Jim ha considerado a Vada un revulsivo en las rectas finales de los partidos consiguientes.

El sudamericano participó en el pequeño campo alcorconero al sur de Madrid en 16 minutos. Una semana después, en la vecina Fuenlabrada, su aportación temporal fue de 29 minutos. En el debut en La Romareda, frente al filial de la Real, Vada jugó los últimos 21 minutos. Y en Lugo, hace pocas horas, repitió su rol de reserva y entró al césped del Anxo Carro cuando restaban únicamente 26 minutos.

En los dos primeros casos, Vada vio portería. En Alcorcón, a bocajarro, tras un pésimo control del defensor local Bellvís, anotó el 1-2 ganador en el minuto 84, la única victoria por ahora del cuadro zaragozano. En Fuenlabrada, anotó de penalti en el 71 el 1-1 definitivo. Goles, los dos, que dieron puntos. Pudo redondear su singular serie ante la Real Sociedad B si, en vez de fallar a quemarropa y a portería vacía un gol cantado en la recta final del partido, lo hubiese embocado a la red y el Zaragoza hubiera salido ganador así por 2-1. O en Lugo, si un disparo suyo, solo pisando ya el área, no se le hubiera marchado fuera por un palmo cuando el portero gallego estaba ya batido.

Vada no es pieza de fácil manejo para Jim en este inicio de liga. Por su perfil de mediapunta puro, de centrocampista ofensivo que tiene su mejor papel táctico por detrás del delantero centro, un único punta referencial. Ello requiere jugar en la pizarra, bien con un 4-2-3-1, o bien con un 4-4-2 en rombo en la media. Y por ahora Jim no está partiendo tácticamente en ningún choque liguero de este modo concreto, sino que su plan inicial pasa por un 4-3-3 en fase ofensiva que se transforma en un 4-1-4-1 cuando toca defender intensivamente.

La sensación que fluye desde hace dos semanas es que Vada solo entrará en el once inicial cuando el entrenador alicantino se decida a modificar su dibujo estratégico, algo que todavía no ha llevado a cabo. El sábado, en casa contra el Oviedo, llegará una nueva oportunidad para ver qué decide Jim con el argentino. Un fichaje de alto rango a priori que, sin embargo, no tiene sitio como titular por el momento... ni a base de firmar goles en un equipo que no los tiene a mano.