El uno a uno del Real Zaragoza en su empate frente a la Real Sociedad B (1-1)

CRISTIAN ÁLVAREZ 1

Otro día de poco trabajo, ante un rival sin pólvora. En el gol inicial, pasivo, sorprendido. Después, con dudas con los pies.

FRANCÉS 1

Empezó flojo en su papel de lateral, sin presión al extremo en el 0-1 y con errores varios. Mejoró poco a poco. Casi marcó un gol.

LLUÍS LÓPEZ 1

Dejó varias acciones de blandura, de malas decisiones al corte y posicionamiento. Irregular con el balón. Un día raro, deslavazado.

JAIR 1

Pese al poco trabajo con enjundia de la defensa, evidenció alguna duda en el despeje. Por alto, bien al resto. En ataque, sin acierto.

CHAVARRÍA 1

En su línea última, con más intenciones que hechos consumados. En defensa, padeció. En ataque, bregó pero no acabó nada

EGUARAS 2

Buena primera parte, con pases bien diseñados que nadie supo aprovechar luego. Bajó el pistón tras el intermedio, cansado.

ZAPATER 2

Dejó 68 minutos de trabajo a destajo, de aperturas de balón, cortes y apoyos importantes, más allá del balón parado. Sustituido.

FRANCHO 1

Se movió mucho entre líneas en el acoso sobre el área vasca, pero no halló demasiados balones potables. Corrió sin provecho.

NANO 1

Efeverscencia pura al inicio, durante media hora, sin ningún acierto ante el gol. Peleón, útil, pero sin último pase ni tiro. Suplido.

NARVÁEZ 1

Pese a ser el autor (junto al defensa Arambarri) del gol, su partido quedó marcado por sus muchos remates fallidos. Sin duende.

ÁLVARO GIMÉNEZ 0

Otro partido más en el que no encuentra la sintonía con el equipo. No marca gol, pero es que no remata, no genera, no mezcla.

AZÓN 2

Entró por Giménez en el triple cambio a falta de 22 minutos y agitó el ataque. Remató por alto, por abajo, dio pases... Se notó.

VADA 0

En su caso, relevó a Zapater para crear un ataque más numeroso. No engranó en el juego y al final falló un gol a puerta vacía.

BERMEJO 0

Tercera pata de la metamorfosis de Jim en el minuto 68, relevó a Nano. Sin imaginación, mal en el pase, no abrió el ataque.

SAINZ S. C.

Sustituyó a Francho a falta de 7 minutos en busca de frescura y un golpe de gracia final. Tuvo un par de opciones que jugó mal.

ADRIAN GONZÁLEZ S. C.

Quinto cambio, en el 89, en vez de Francés. Apenas tocó un balón en el alborotado final del partido. Así es difícil aportar algo.