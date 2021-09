Ander Herrera y César Sánchez reactivan su intención de entrar en el Zaragoza

Mientras la familia Alierta estudia desde la noche del domingo la oferta presentada por Spain Football Capital para hacerse con la mayoría accionarial del club, este martes Ander Herrera y César Sánchez han reactivado su intención de entrar en el accionariado del club. El jugador del Paris Saint-Germain y el exportero del club aragonés tienen, desde hace meses, la intención de formar parte de la SAD zaragocista, una pretensión que han vuelto a acelerar en las últimas horas.

De hecho, este mismo martes César Sánchez ha estado en Zaragoza. La intención de Sánchez y Herrera es entrar, cuanto antes, en el organigrama deportivo del club para reforzar la plantilla y completar un equipo ambicioso en el próximo mercado invernal.

La negociación para la entrada de los dos exjugadores del equipo aragonés en la entidad se produce de forma paralela a la oferta que Spain Football Capital envió en la tarde del pasado domingo a la familia Alierta para hacerse con la mayoría accionarial del club. Con una inyección económica prevista de entre 2 y 3 millones de euros, la inversión de Herrera y Sánchez podría contribuir a mejorar las tensiones de tesorería del presente ejercicio y ser una fórmula para ampliar el capital del Real Zaragoza a corto plazo.

La intención de Ander Herrera de entrar a formar parte del Real Zaragoza es pública desde hace meses. De hecho, el pasado mes de junio, en un acto público en el Parque Bruil junto a la Fundación Johan Cruyff y la Fundación La Caixa, aseguró que su "intención es estar en el equipo de mi vida. Aunque ya lo intenté antes y no fue posible, siempre voy a estar ahí para echar una mano", dijo en aquel momento. Sin querer vincular su nombre al de “ningún grupo”, el jugador del PSG afirmó que le gustaría entrar en el Real Zaragoza. "A veces parezco un poco aburrido y me da miedo convertirme en pesado, pero siempre he dicho que mi intención es estar en el equipo de mi vida", subrayó.