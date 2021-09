La generación arrebatada al Real Zaragoza

Generación arrebatada, perdida para el Real Zaragoza. Ojalá no sea perdida para el fútbol. Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Manchester United le han fichado en los últimos años todo un once titular con el que el equipo aragonés podría pasearse por la División de Honor Juvenil. Sin medios económicos para igualar cualquier oferta de clubes económicamente muchísimo más poderosos, el Real Zaragoza solo puede continuar formando. Formando más y mejor que nadie, como la última convocatoria de la selección española sub-21 evidencia: solo la Real Sociedad cuenta con más futbolistas en la selección más cercana a la absoluta. El Athletic de Bilbao, con una cultura de cantera y unos medios extraordinarios en el fútbol de formación, cuenta con los mismos jugadores que el Zaragoza en la Rojita. Todos los demás, en fila india detrás de Zubieta, Lezama y la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza.

Reúne un mérito enorme la logrado con Francés, Francho y Azón; pero el futuro no será sencillo para el Real Zaragoza. Este año, por ejemplo, debería jugar a campeón en la División de Honor Juvenil, la categoría reina de futbol cantera. Difícilmente lo hará. ¿La razón? Entre el Barça, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Manchester United le han fichado lo que sería un once titular entero. Reconstruyendo el equipo con valores de Aragón, el conjunto zaragocista cayó en su estreno liguero en Barcelona ante el Sant Andreu (1-0). Espera un curso duro en una liga en la que no puede competir económicamente con los grandes de España.

La Ciudad Deportiva está en el escaparate. Javier Garcés ya estuvo a punto de merendarse al Real Madrid de Guti con la generación que abanderaban Clemente y Soro. En el curso siguiente, hace dos años, Iván Martínez consumó la gesta con la conquista del título de Liga y de Copa. Allí ya estaban Francés y Francho, y luego llegó Iván Azón para la Champions Juvenil. Algo estaba haciendo bien, muy bien, el Zaragoza en su base. Los técnicos de todos los grandes asistían a todos los partidos de los equipos inferiores del Zaragoza, incluso a los entrenamientos... Y no los fichaban en edad juvenil, sino incluso antes. Así, ha emigrado todo un once titular entero. El portero Álex Ramos (pertenecía al Amistad, club convenido) firmó por el Barça. En defensa, los laterales Dani Martínez y Adrián González se incorporaron al Atlético de Madrid después de explotar con la selección cadete. El central Álvaro Cortés fue captado por el Barça, también en edad cadete. Paradójicamente, ha debutado con la selección española juvenil antes de debutar oficialmente con la camiseta azulgrana.

En el centro del campo, Marc Cucalón se incorporó al Real Madrid cuando era alevín, igual que Jorge Alastuey se marchó al Barça también en tan temprana edad. Después, Juan Alegre emigró al Atlético de Madrid. La línea delantera arrebatada también sería de fábula: por la derecha, Mateo Mejía, captado por el Manchester United en edad cadete; por la izquierda, Jorge Espinal, incorporado al Barça también como cadete; por el centro, Íker Gil, reclutado por el Real Madrid en infantiles; y por todos los lados, Luis Carbonell, recién cedido al filial del Real Madrid.

Sin este teórico equipazo, Garcés intentará rearmar un bloque. Detrás hay una estructura, un modelo de trabajo defendido por Ramón Lozano y José Luis Arjol. Ser campeón de España y promocionar más futbolistas que nunca tanto al Aragón como sobre todo al Real Zaragoza, paradójicamente, se paga. Y se paga caro: a fecha de hoy, económicamente, otros clubes pueden ofrecer mucho más que el Zaragoza. Por eso este año no jugaremos a campeones de la División de Honor aunque sigamos formando más y mejor que nadie.