Partido Alcorcón-Real Zaragoza, en directo

Juan Ignacio Martínez cree y confía. El aficionado quiere, pero le cuesta más. Nueve temporadas en Segunda son demasiadas como para no dudar ante un arranque titubeante. Hacen falta triunfos que curen ese recelo. No basta con estar, como ante el Ibiza. Tampoco con tutear a un hueso como el Valladolid o merecer más contra el Cartagena. El fútbol son goles. Y eso, precisamente, es lo que tiene que encontrar hoy (18.15/Vamos) el Real Zaragoza en Alcorcón. Es pronto para alarmismos y ansiedades, pero, si algo se ha podido aprender en la categoría de plata, es que el tren competitivo no espera. Las tres primeras jornadas han desplomado al Real Zaragoza hasta los puestos de descenso. Una losa, la de verse en la antepenúltima posición, solo por encima del rival de esta tarde, que hay que sacudirse cuanto antes.

