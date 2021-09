Jim: "El Real Zaragoza tiene plantilla para estar arriba"

Juan Ignacio Martínez confía. El inicio liguero, en el que el Real Zaragoza ha sido incapaz de ganar ni anotar un solo gol, no ha alterado ni un ápice su discurso. El entrenador alicantino sigue convencido de que maneja una plantilla capacitada para estar “en la parte de arriba” de la clasificación, a la que la faltado “algo de fortuna” en los tres primeros partidos. Que nadie espere revoluciones en Alcorcón. Jim está satisfecho con lo ofrecido hasta ahora por sus jugadores y el domingo defenderá su propuesta con un once titular muy similar -puede que incluso el mismo- que se estrelló por su falta de clarividencia en los últimos metros ante el Cartagena.

“El equipo está bien. Es lo que me ha transmitido sobre el terreno de juego, incluso sin la disponibilidad de los jugadores que han faltado. Estoy convencido de que estos chicos nos van a dar muy buenas tardes y ojalá empecemos el domingo”, ha adelantado Jim en la rueda de prensa previa al duelo en Santo Domingo, reconociendo que a los suyos les falta “afinar las teclas” hacia la portería contraria.

El Real Zaragoza no ha sido inferior a ningún rival de los que se ha enfrentado, pero sigue padeciendo un mal endémico, una falta de efectividad a la hora de finalizar que el preparador zaragocista asocia al factor suerte. “El año pasado ganábamos y no sabíamos por qué lo habíamos hecho. Muchas veces tuvimos esa fortuna y ahora se está dando al revés. Tenemos que cortar esta mala racha y en Alcorcón, respetando al máximo a un rival que nos hará trabajar mucho tenemos la oportunidad”, ha añadido Jim.

Más que de “urgencias”, el entrenador del Real Zaragoza habla de “ganas de ganar”. Prefiere evitar las “prisas”, convencido de que las victorias llegarán y a final de temporada el equipo ocupará una posición distinta a la actual. “Vamos a estar arriba y sé que los aficionados que vinieron el pasado lunes también están convencidos porque vieron que los jugadores transmitieron ilusión”, ha valorado el de Torrevieja, que va a muerte con su director deportivo.

“Todo lo que diga Miguel Torrecilla lo comparto. No le quito ni una coma a sus palabras. Lo digo de la forma más fanática. Él aseguro que íbamos a estar en la pomada y otros lo dirán de otra forma. Yo digo que el Real Zaragoza tiene plantilla y experiencia para estar en la parte alta de la clasificación. Todavía no le hemos ganado a nadie pero ya lo iremos haciendo. No hay que tener ansiedad”, ha enfatizado Juan Ignacio Martínez, que, más allá de los convocados con la selección sub-21 (Francés, Francho y Azón) no acusará ninguna baja en Alcorcón.

“Contamos con todos. No ha habido momentos de adversidad. Físicamente están todos bien, aunque conscientes de lo que pasó el lunes. No conseguimos el premio y me tengo que preocupar de su estado mental, de controlar sus emociones”, ha señalado Jim, antes de pormenorizar en los recién llegados, futbolistas de los que espera una gran aportación.

De Valentín Vada ha destacado su “buen trato de balón, su llegada y su golpeo”; al tiempo que ha confiado en la rápida adaptación de Nano Mesa, Álvaro Giménez y Yanis, a quien ha comparado con otro panameño. “Tuve un jugador muy parecido a él, que es Alberto Quintero. Debutó conmigo en Cartagena, se parece mucho a Yanis y hoy creo que está por las 130 nacionalidades. Los comparo bastante. Yanis no es un jugador físico ni alto, pero tiene desborde y nos puede aportar mucho”, ha indicado un Juan Ignacio Martínez que también ha hablado la posición en el campo de Narváez, tema recurrente desde la pasada temporada.

“Tengo el mapa de calor del partido de Juanjo en Cartagena. Tiene libertad de movimientos y por sus condiciones puede aparecer en cualquier zona”, ha vuelto a recordar Jim, para terminar analizando la salida de Luis Carbonell. “Miguel me tuvo informado de todo. Hay que ser honestos. Es un jugador que nos puede ayudar pero quizá no con el volumen de minutos que va a tener en el filial del Madrid. Si esto es beneficioso para el club, fenomenal”, ha finalizado.