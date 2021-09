Jim mantiene la fe y el esquema en el Real Zaragoza

Un punto capturado sobre nueve puntos sacados a concurso. Cierto. Tan cierto como que el Real Zaragoza no ha sido inferior a su rival en ninguno de los careos hasta ahora disputados, e incluso ha merecido la victoria en varias citas. Derrotas en el fondo, en el resultado; pero no en la forma: el conjunto que entrena Jim fue ligeramente mejor que el Ibiza, mejor que el Valladolid en la primera mitad y muy superior al Cartagena de principio a fin. Eso piensa Jim y comparte el zaragocismo, que el pasado lunes no solo no pitó a la conclusión del encuentro ante el Cartagena, sino que incluso dedicó algunos aplausos al equipo al cierre del encuentro.

Llegados aquí, a la cuarta jornada, no cabe hablar de finales, pero sí de la necesidad de sumar. Una clasificación en la tercera jornada de liga reúne mucho más de provisional que de definitiva. Pese a esta obviedad, una vigesimoprimera plaza nunca resulta agradable. Más, si todavía no se ha marcador gol. Solo el colista, el Alcorcón, cuyo campo visitará el próximo domingo el Real Zaragoza, ha firmado peores registro: 0 goles a favor y 4 en contra el Alcorcón; un gol menos en contra el equipo aragonés.

No se ha instalado la alarma, pero sí hay una evidente necesidad de sumar. Para alcanzar este objetivo, Jim mantendrá la fe y el ideario expuesto hasta ahora. Como explicó el propio director deportivo, Miguel Torrecilla, en la comparecencia posterior al cierre de mercado de verano, el Real Zaragoza quiere producir puntos con una fórmula diferente al pasado curso, cuando Jim asumió la gestión del grupo en situación desesperada. "A todos nos hubiera gustado un mejor arranque. La idea para ganar es la adecuada para un club como el Real Zaragoza. El plan es diferente al del año pasado: buscamos que el equipo sea protagonista. Llevamos solo un punto, es cierto", reconoció Torrecilla.

Esa idea de protagonismo implica desarrollar el esfuerzo creador. Idea diametralmente opuesta a la expuesta el pasado curso, cuando Jim perseguía sumar puntos y más puntos al precio y con la estética que fuera para escapar de las brasas del descenso. El Real Zaragoza actual no replica, sino que propone. Con ese modelo de juego ha sido igual o mejor que los tres rivales a los que se ha medido. Desde luego, los réditos han sido muy inferiores a los méritos.

Ahora queda trasladar numéricamente al marcador esos méritos. Los méritos están ahí y Jim pretende repetirlos. Solo anhela cambiar el resultados. Hay confianza en el grupo. Es la que manifestó el entrenador tanto en la sesión del recuperación del martes como en el regreso a los entrenamientos de ayer, donde se volvió a insistir en la parcela táctica. El Zaragoza comparecerá en Alcorcón con la misma fe y ambición. Los cambios en el once serán mínimos, si los hay. Sin Azón, Álvaro Giménez como referencia ofensiva, con Bermejo y Narváez llegando desde los costados. Así se fabricaron hasta ocho ocasiones de gol ante el Cartagena. Con alguna oportunidad menos, se puede ganar en Alcorcón.