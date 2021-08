Jim: "El fútbol solo entiende de goles"

"El fútbol solo entiende de goles", señaló Juan Ignacio Martínez anoche minutos después de encajar la primera derrota de la temporada, por 2-0 en Valladolid. "Hay que felicitar al rival porque ellos anotaron dos goles y nosotros no hicimos ninguno. Y es evidente que nosotros pagamos el precio por ello. No hemos estado acertados ante el gol y eso te penaliza", se lamentó el técnico, consciente de las oportunidades desperdiciadas por su equipo en el estadio José Zorrilla, en especial la que tuvo Azón a bocajarro, a puerta vacía, a los 33 minutos de juego: "Me sabe mal por el chaval, porque está trabajando muy bien. Se trata de un chico extraordinario. El fallo, sin embargo, le servirá para aprender, para madurar, para seguir mejorando", capoteó Jim para disolver responsabilidad en la figura del joven canterano.

Jim también subrayó la actuación del Real Zaragoza en una primera mitad en la que, "pese al gol encajado, el equipo fue creciendo" conforme avanzó el partido. "Tuvimos muy buenos minutos antes del descanso, con el Valladolid sometido a nuestra presión. Desafortunadamente, no supimos aprovechar esta superioridad. No lo digo yo, lo dijo su público, que es soberano y criticó el juego de los suyos", sostuvo el técnico, aludiendo a los silbidos con los que despidió la afición pucelana al descanso a los de Pacheta.

Jim aceptó sin problemas las preguntas desde la bancada de prensa en las que se indicaban los defectos manifiestos de este Zaragoza que ha arrancado inequívocamente mal la nueva liga. "En la segunda parte, lo que hemos hecho es todo al revés. Con estrés, con ansiedad. He hecho unos cambios para meter un poco de aire ofensivo al equipo y no nos ha dado resultado. Esa es mi lectura", admitió Juan Ignacio con rostro serio en la sala de prensa de Zorrilla.

El entrenador blanquillo lamentó ese desperdicio prácticamente completo de la segunda mitad del partido. "El fútbol son 90 minutos. Una hora y media da para mucho y hay que saber en cada momento las lecturas que da el juego. El Valladolid ha estado sometido desde mitad del primer tiempo a esa presión de su público, estaban sufriendo. Y no hemos sabido aprovecharlo", se autocensuró Jim.

"El último gol, en el minuto 90, ya no tiene que llegar. Teníamos que haber estado metidos dentro del partido y eran ellos los que debían haber sufrido al final", apostilló en su asunción de errores estratégicos de un equipo, el Real Zaragoza, que no supo interpretar en ningún momento las necesidades del partido.

Eguaras había sorprendido minutos antes en unas declaraciones a Gol, en televisión, en las que afirmó que el equipo "no se sabe si corre mal, o mucho, pero la gente tiene mucho cansancio físico al final, sobre todo en los gemelos". El navarro apunto que es algo que "tendremos que hablar con el cuerpo técnico". Jim no contestó a esta circunstancia al ser demandada su opinión. "Tendré que hablar con él. No sé lo que ha dicho. Creemos que el equipo está trabajando muy bien el esfuerzo", dijo el alicantino.