Jim: "El Valladolid juega con el 99 por ciento del equipo que lo hizo en Primera"

Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador del Real Zaragoza, abordó este jueves la segunda rueda de prensa previa a un partido de liga en esta recién empezada temporada 2021-22. Después de comer, el equipo se marcha a Valladolid para jugar su primer duelo fuera de La Romareda en la noche del viernes (20.00) tras el patinazo inicial del torneo, 0-0 ante el Ibiza.

Jim dejó un par de valoraciones sobre el rival castellano: "El Real Valladolid es un equipo recién descendido de Primera. Con el 99 por ciento de su once tipo que coincide con el que jugó el año pasado en la máxima categoría. Hizo una temporada un poco irregular que, seguramente, ellos pensarán que con algún que otro resultado distinto en algún partido podría haber acabado manteniéndose", comenzó su discurso.

El técnico alicantino añadió más detalles: "Tienen jugadores diferenciales en Segunda División, en especial en la parte ofensiva. Poseen mucha pólvora y ahí tendremos que estar muy atentos y actuar con muchas precauciones. Además, la llegada de su entrenador, Pacheta, que sabemos que saca el máximo rendimiento a sus equipos, es otro elemento a tener en cuenta", dijo Jim.

La rareza de estas primeras jornadas de agosto, con el mercado abierto y las plantillas envueltas en una provisionalidad que habla muy poco a favor de la pureza de la competición en este tramo inicial, está siempre presente en las evaluaciones de los técnicos. "Al final, en una liga, tienes que jugar contra todos. Y, es verdad, hay momentos en la temporada en los que igual es mejor pillar a un equipo que en otros puntos del calendario, por determinadas cuestiones", reconoció Jim.

Viaja el Real Zaragoza con un claro propósito de enmienda tras admitir todos sus miembros que el partido inaugural frente al Ibiza estuvo muy por debajo de las expectativas. "Contra el Ibiza hicimos un sobreesfuerzo y, ni aun así, nos dio para ganar. Incluso corrimos mal. Y los jugadores lo notaron al final del partido. Nosotros tenemos una serie de automatismos en la presión y en la recuperación. Y, también, en el método ofensivo. Y los debemos llevar a cabo. Hemos visto vídeos y hemos tenido reuniones individuales para ver todo esto, para observar también el mérito del Ibiza, que nos cortocircuitó todo esto. En Valladolid, los jugadores han de plasmar todo esto en el campo", retó Jim a los suyos.

Martínez acude a una ciudad, a un estadio, que fue suyo durante un año. Jim entrenó a los blanquivioletas en la campaña 13-14 en Primera y su Valladolid descendió en un mal año.

"Para mí, volver a Pucela es un poquito especial, debo reconocerlo. Estuve una temporada allí y creo que ha sido mi único club en el que no he cumplido mi objetivo. Es una losa que tendré conmigo mismo encima. Es así. Pero el Real Valladolid tuvo un respeto conmigo, igual que su afición, su presidente Carlos Suárez... Ahora estamos ya en otras cosas, en lo que estamos. Y solo pienso en traerme los 3 puntos a Zaragoza, eso es lo más importante", rememoró Juan Ignacio.

Lesionados, tocados y nuevos fichajes

Tres jugadores importantes han trabajado con problemas físicos en las últimas matinales en la Ciudad Deportiva. El portero, Cristian Álvarez, es seria duda. Y los centrocampitas Eguaras (lesionado ante el Ibiza) y Zapater (ausente ese día). Juan Ignacio describió el estado de las cosas a eso de las 9.45 de la mañana y a expensas del paso de las horas.

"Eguaras y Zapater creo que van a estar aptos en Valladolid. Cristian Álvarez... va mos a ver cómo evoluciona. En el entrenamiento de este jueves va a probar, veremos qué sensaciones tiene y si puede venir citado o hay que esperar a la semana que viene. Por lo que dice él, por las exploraciones del médico, sabemos que no hay nada problemático. Ojalá pueda venir con el grupo", detalló.

Por último, al sumar en las últimas horas al delantero Álvaro Giménez y al central Lluís López a su plantel, Jim tiene ante sí nuevas opciones de alineación. Pero no quiso adelantar ni un ápice cuáles son sus intenciones al respecto. "Los futbolistas nuevos que acaban de llegar son ya posibilidades diferentes para ir conformando el once inicial, son variables para mover el dibujo táctico. Los nuevos refuerzos nos dan opciones de ir modificando sobre la marcha, en el transcurso del partido, y son recibidos... imagínate lo que son para el entrenador. Bendito problema el que podamos tener muchos jugadores siempre para armar un once que sea siempre muy competitivo. Están todos los nuevos en condiciones de jugar ya", remató el entrenador de Alicante.