Gámez y Petrovic, inscritos en La Liga, ya tienen licencia para jugar

Fran Gámez y Radosav Petrovic, los dos fichajes senior que ha llevado a cabo el Real Zaragoza hasta ahora, ya tienen diligenciada su ficha en la Liga de Fútbol Profesional desde mediada la mañana de este viernes, 13 de agosto, una inscripción que se ha consumado a solo 12 horas del primer partido del torneo, frente al Ibiza en La Romareda, a las 22.00 de la misma fecha. Gámez portará el dorsal 18 y Petrovic el 4, tal y como ya se observó en sus respectivas presentaciones oficiales y, en el caso del lateral valenciano, ya se ha visto sobre el césped en los partidos de pretemporada.

Con el tercero de los nuevos jugadores incorporados, el joven Borja Sainz, al elegir el club un dorsal del filial (el 26), la tramitación de su documentación llevó otra vía y, por ello, no sufrió ninguna demora. En su caso, la diligencia corrió a cargo de la Federación Aragonesa de Fútbol.

En el largo listado de fichas nuevas que recoge La Liga en su página web, Gámez apareció enseguida. Más tiempo va a llevar el caso de Petrovic a causa del retraso derivado de un detalle en su documentación sin mayor relevancia que, de ningún modo, supone un inconveniente insalvable.

De este modo, y trás alguna incertidumbre en las últimas horas al ver que se acercaba el debut liguero y los fichajes zaragocistas seguían sin ser inscritos oficialmente, Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador blanquillo, podrá contar con ellos en el estreno frente al Ibiza.

Gámez será titular en el lateral derecho. Sainz, que lleva ocho días en el equipo y llegó con la pretemporada ya concluida (no jugó, pues, ningún amistoso de preparación), irá convocado con seguridad pero no está claro que debute en el once inicial en el extremo derecho, su puesto preferencial. Y Petrovic, firmado el pasado martes, cumple su tercer día en Zaragoza y, como él mismo anticipó públicamente, no llega en forma física adecuada, por lo que su presencia en el grupo de citados es incluso bastante improbable y su puesta de largo esperará a la siguiente jornada en Valladolid.

De este modo, con esta gestión de última hora llevada a cabo por La Liga entre el vértigo de las horas previas al arranque del nuevo campeonato 21-22, el Real Zaragoza no sufrirá ningún tipo de problemas burocráticos con sus nuevas incorporaciones.