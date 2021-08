Peybernes arremete contra el Real Zaragoza en su presentación en Málaga

Mathieu Peybernes, defensa central que jugó en el Real Zaragoza la última mitad de la temporada pasada, fue presentado este jueves en Málaga como nuevo jugador del club malacitano. Noticia ajena por completo al ámbito zaragocista salvo porque el defensor francés de 30 años generó la semana pasada un enorme chasco dentro del club aragonés al dejarlo plantado después de haber estado esperándole durante mes y medio hasta que rescindiera su contrato con el Almería, que fue quien lo cedió al Zaragoza el curso anterior.

El conocimiento público de lo acontecido con el caso Peybernes respecto de su requiebro de última hora al club zaragocista para decidir, finalmente, irse al Málaga, ha dejado en muy mal lugar al galo que, en la primera ocasión que ha tenido un micrófono a mano, en la presentación como jugador malaguista, ha dado su opinión al respecto.

"El tema del Zaragoza es complicado, jodido. Porque hay mucha gente que ha hablado de este tema... y hay una frase en francés que dice que 'las mentiras suben en ascensor y la verdad por la escalera'. Yo sé lo que ha pasado realmente. Y, acuerdo con el Real Zaragoza, no había ninguno. Ninguno, porque hasta el último día han hecho una contraoferta", comenzó aseverando Peybernes, desmintiendo así el punto de partida del problema generado por su sorprendente decisión final, es decir, que el Real Zaragoza estaba aguardando su llegada confiando en las conversaciones e intenciones manifestadas por Mathieu desde que se marchó de la ciudad con un "hasta pronto" en sus redes sociales.

"Si hubiera hecho las cosas muy bien el Real Zaragoza, se trataría de otro tema. Ni yo, ni mi representante, nunca hemos dado la palabra al Zaragoza sobre el acuerdo. Es verdad que yo, la prioridad cuando acabé la temporada, se la doy al Real Zaragoza. Pero después ha pasado lo que ha pasado", añadió en un discurso un tanto contradictorio y de complicado entendimiento de no mediar más datos, que no ha aportado el de Toulouse.

"En el aspecto humano, lo que han hecho tanto (...) como el míster (Jim), de llamarme, de escribirme, de preguntar para saber cómo estoy y tal... el Zaragoza no lo ha hecho", apostilló en otro pasaje de comprensión difícil. Da la sensación de que Peybernes dice que Jim y otra persona sí le han hablado en este mes y medio de espera, pero que el francés no los considera parte del Real Zaragoza, una peculiar interpretación. A Torrecilla, el director deportivo, principal interlocutor en esta operación frustrada, no lo nombra.

El galo, en la recta final de su apartado dedicado al Real Zaragoza, expuso su particular epílogo. "Al final no es un tema económico. Es un tema deportivo. Yo dudé mucho del proyecto del Real Zaragoza. Esa es la verdad. Lo que pasa con la afición... lo siento mucho porque yo tengo mucho cariño por ellos. Lo que me genera malas sensaciones es que se diga que yo di la palabra y luego no quise ir al Zaragoza", concluyó Peybernes.

Desde el seno del Real Zaragoza, una vez conocidas estas declaraciones de Peybernes, se ha apuntado un dato del que, obviamente, el central francés no ha hablado en su comparecencia ante los medios en Málaga. Detalle que se refiere a una videoconferencia mantenida por los dirigentes y ejecutivos del área deportiva del club aragonés con Peybernes, horas antes de dejar en la estacada al Zaragoza, en la que el defensor francés preguntó directamente si iba a ser titular en los planes de Jim. Pregunta que, naturalmente, no tuvo una respuesta firme en ningún sentido por razones de puro sentido común.