Jim: "El Ibiza propone jugar al fútbol, nos va a poner las cosas muy difíciles"

Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador del Real Zaragoza, dio el primer paso este jueves para dar por inaugurada la nueva liga, la 21-22, al ofrecer su primera rueda de prensa previa a un partido oficial, el primero del curso que tendrá lugar el viernes a las 22.00 ante el Ibiza en La Romareda. El técnico blanquillo, sabedor de que va a afrontar las primeras tres jornadas (las que se dirimen en agosto) con el equipo aún en precario y sin terminar de armar, centró su discurso en el positivismo, el optimismo y las buenas intenciones de un equipo que viene de sufrir como nunca, todo el año precedente, para no perder la categoría profesional.

Sobre el primer Real Zaragoza que se va a ver en el estreno del nuevo torneo, Jim no quiso adelantar nada en concreto aunque sí dio pistas muy concretas. "La alineación la van a saber ellos antes que nadie. Y aún no la saben. Haremos un entrenamiento de activación por la mañana (del viernes) y después confeccionaré yo el once inicial. Hay jugadores con algunas molestias físicas, no importantes. De lo que hemos visto en la pretemporada... va a variar muy poco. Hay jugadores que han llegado nuevos hace nada y necesitarán su proceso de adaptación", dijo Jim respecto a la primera alineación que se espera frente a los baleares. Un once que diferirá poco del compuesto por Cristian Álvarez; Gámez, Francés, Jair, Chavarría; Zapater, Eguaras; Bermejo, Igbekeme, Narváez; y Azón.

El preparador alicantino hizo su guiño especial para la afición, que volverá a un partido de liga in situ después de año y medio sin poder acceder a los estadios por la pandemia de covid. "La afición va a ser nuestra vitamina este año. El otro día, en el Trofeo, a pesar de que había poquita gente, ya se oyeron los silbidos en los penaltis, esa sonoridad especial que tiene la bombonera de La Romareda, va a ser algo muy importante para nosotros la vuelta del público a las gradas", reflejó Jim.

El entrenador blanquillo está expectante, como todo el mundo, por la alta temperatura que se anuncia a las 22.00 del viernes en Zaragoza, en torno a los 37 grados. "Eso lo lleva el doctor y el nutricionista, con el tema de la hidratación y demás. Esperemos que refresque algo, como con la tormenta de la noche del miércoles. Para el espectáculo, sería bueno que el futbolista no se vea mermado por la temperatura", dijo.

Jim quiso dejar patente que la plantilla, llegado el momento de competir de verdad, está al margen de las vivencias de la SAD respecto de la compraventa accionarial que está en marcha y aún no conclusa. "El fútbol es de los jugadores, ellos son los protagonistas en el campo. De eso, del asunto de la compraventa, hablamos cuando volvimos en julio de vacaciones, con el presidente y con el consejero Fernando Sainz de Varanda, y ya está. No tengo ninguna queja de la plantilla en este aspecto. Nada. Lo que tenemos que hacer ahora es reivindicarnos, como hemos hecho en pretemporada, con la seguridad de que vamos a hacer un equipo muy competitivo desde la dirección deportiva", subrayó el de Alicante.

El Ibiza, un novato que genera temor a Jim

Jim dedicó una parte de sus declaraciones para hablar del Ibiza, un equipo que va a debutar en Segunda División en este duelo de La Romareda, un día histórico para los insulares por lo tanto. "El Ibiza merece todo respeto. Es un equipo nuevo en el fútbol profesional. Muchas veces, vinculamos Ibiza a otras cuestiones ajenas al deporte. Que nadie se equivoque. Máximo respeto al Ibiza, nos va a poner las cosas muy difíciles. Se trata de un equipo que está muy bien trabajado, su ascenso se lo ha ganado por lo bien que hicieron las cosas. Han hecho una pretemporada muy buena, jugando contra equipos muy importantes y han competido en todo momento", esbozó el técnico blanquillo.

Sobre el tipo de partido que aguarda en este estreno liguero, Jim dejó este detalles: "Es un equipo que propone jugar al fútbol, que tiene buenos jugadores y ha hecho buenos fichajes. Que todo el mundo sepa que el Ibiza nos va a poner las cosas complidadas, seguro".