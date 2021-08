Lapetra: "Zaragoza debería ser sede del Mundial de 2030, tendría que estar preparada"

Christian Lapetra, presidente del Real Zaragoza, atendió brevemente a los medios de comunicación durante la visita de la representación del primer equipo zaragocista al Ayuntamiento de Zaragoza al mediodía de este miércoles, una tradición cada año horas antes de comenzar una nueva temporada, en este caso la 21-22. El directivo blanquillo, tras los discursos protocolarios del evento que, por parte de la corporación municipal corrió a cargo de la concejal Patricia Cavero, alcaldesa en funciones en estas fechas de agosto, abordó los asuntos más candentes que acaparan la atención del día a día y, obviamente, tratándose de una recepción en el Consistorio, también fue preguntado por el asunto de la remodelación del estadio de La Romareda.

"En lo principal, respecto de esa remodelación del estadio, no ha habido ninguna novedad respecto de lo que ya sabemos. Tanto el Real Zaragoza como el Ayuntamiento tenemos que ser responsables con la situación actual de la sociedad, tras la pandemia, en la que debemos dedicar todos nuestros esfuerzos a que todo tienda a la normalidad. Hay que dedicar esos esfuerzos a cuestiones que son importantísimas para mucha gente que lo está pasando realmente mal. Lo nuestro, lo del campo de fútbol, sin ser algo que vayamos a olvidar, es importante, claro que lo es, pero ahora queda en segundo plano", comenzó argumentando Lapetra.

El presidente blanquillo fue mucho más concreto en la apostilla final. Marcó una fecha clave en el futuro que aguarda al club y a la ciudad. "Yo, cuando he tenido la oportunidad de estar con el alcalde, he mantenido que el Real Zaragoza va a estar siempre al lado del Ayuntamiento de esta ciudad, para construir. Y, en este sentido, hay un horizonte para 2030, con la posibilidad real de que España albergue un Mundial de fútbol. En esto está trabajando la Federación Española de Fútbol y Zaragoza debería ser sede de ese Mundial, debería estar preparada para esa apuesta. Yo creo que hay tiempo, aunque habrá que correr para algunas cosas, para otras no. Estoy convencido de que el Real Zaragoza y el Ayuntamiento se pondrán en movimiento y avanzaremos para la remodelación de La Romareda", dijo Lapetra.

Una representación de la plantilla, cuerpo técnico y directiva del equipo ha sido recibidos por la alcaldesa en funciones, Patricia Cavero, en el consistorio zaragozano.

Patricia Cavero: "Nuestras prioridades han cambiado"

El corolario a este asunto lo puso Patricia Cavero, la concejal y alcaldesa en funciones, en ausencia vacacional del máximo edil, Jorge Azcón. "Yo, en este asunto, simplemente, creo que con remitirme a las palabras del alcalde es suficiente. Nuestras prioridades han cambiado, por la situación que llevamos viviendo durante año y medio (la pandemia). Lo cual no quita para tener en cuenta que la reforma de La Romareda es necesaria. Pero, en estos momentos, las prioridades son otras. Me remito a las palabras del alcalde, como gran zaragocista que es", dijo la concejal del PP.