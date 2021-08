Interés por el centrocampista Jandro Orellana

Jandro Orellana figura como posible refuerzo para la medular del Real Zaragoza. El centrocampista catalán, que finalizó su contrato con el FC Barcelona el pasado mes de junio, forma parte del elenco de mediocentros defensivos que gustan al director deportivo Miguel Torrecilla.

Al no considerarlo pieza para el primer equipo, el Barça decidió no ejecutar la opción de ampliación del contrato de Orellana y, por tanto, el jugador quedó libre para negociar con cualquier entidad. El Real Zaragoza figura entre los candidatos a hacerse con los servicios del futbolista de Gavá, pero no es el único. Otros como el Girona también han trasladado su interés al jugador, que ahora deberá decantarse por la opción que más le convenza.

Mediocentro capaz de jugar en prácticamente todas las demarcaciones del centro del campo, suma ya 50 partidos disputados en la extinta Segunda División B con apenas 20 años de edad. En ellos ha logrado un gol y ha dado dos asistencias de gol.

Orellana se formó en el Gavá, club de su localidad natal, para después dar el salto al Espanyol y, dos años después, pasar a la Masía para jugar en el cadete del FC Barcelona, entidad en la que fraguó una carrera que ahora va a dar un cambio de rumbo.

La temporada pasada, en el mercado de invierno, ya hubo varios equipos de Segunda División que pidieron su cesión al Barça, pero ninguna de esas operaciones cuajó. Ahora, una vez que el jugador ha quedado libre, su objetivo es aterrizar en un equipo en el que pueda gozar de protagonismo y crecer como futbolista.

Más allá de su buen trato de balón, Orellana se caracteriza por un gran despliegue físico. No va demasiado bien por alto, pero sí abarca mucho campo y es valiente en los duelos. Su llegada al Real Zaragoza completaría una posición del campo que ahora está integrada por Zapater, Eguaras, James y Francho.