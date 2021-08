Jim: "Tenemos una plantilla justa, no podemos evitar la verdad"

Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ habló con claridad cerca de la medianoche de ayer en la sala de prensa de La Romareda. Sobre el partido, lo justo. De las otras cuestiones candentes, con mayor intención y énfasis.

"Estamos jugando contra equipos de Primera, de mayor categoría, que con sus jugadores te someten aunque no generen ocasiones, como ha sido el caso del Getafe. Hemos tenido varias ocasiones para adelantarnos pero no hemos acertado", dijo brevemente sobre el amistoso.

Y entró en materia de alto voltaje cuando valoró el estado de las cosas en esta recta final de la pretemporada. "Soy honesto desde el primer día. Vine a trabajar a Zaragoza con un equipo que me habían dado. Y en esas estamos ahora mismo. La pretemporada creo que ha sido bastante positiva, el equipo ha competido con muchos chavales de la cantera. Pero, ¿ahora qué?. Sobre el qué, el otro día me mojaba en Murcia y decía que iba a haber novedades, no estaba mintiendo. Una era la de Peybernes. Otra era una salida (Vuckic), y otra... bueno, pues en los próximos días esperemos que lleguen esos jugadores", comenzó su discurso.

Y prosiguió: "Tenemos una plantilla justa. No podemos evitar la verdad. Los chavales (del filial), ojalá tengan mucho futuro en el Real Zaragoza, pero tienen ahora su momento para la formación", añadió para dejar claro que los refuerzos con gente veterana son más que perentorios cuanto antes.

Vuckic y Larrazabal, anoche, ni se vistieron. Vieron el partido en el palco. Y Javi Ros, calentó pero no salió ni un minuto. Un gesto definitivo para que entendiesen los tres que no cuentan en sus planes. "Lo de Vuckic y Larrazabal ya es conocido por todos. Ellos saben lo que piensa el club, que busca que salgan cedidos y en ello están. Javi Ros sí estaba para jugar, podía haber salido por Eguaras, pero no lo he considerado. Son jugadores que el club ya les comunicó la idea que tiene con ellos", argumentó Jim con cierta diplomacia.

El entrenador, que admitió que el once inicial ante el Ibiza dentro de ocho días, a falta de fichajes, será muy similar al de ayer ("es lógico", aseguró), aún confía en tener algún jugador nuevo ese día. "Vamos a ser optimistas en que podamos tener alguna incorporación. Aún hay tiempo. Se nos están marchando primeras opciones, es cierto. El club está cerrando la llegada de Sainz", reconoció.