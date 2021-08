El Real Zaragoza emite una nota aclaratoria sobre el acceso a La Romareda

El Gobierno de Aragón, mediante la la Orden SAN/861/2021 de 22 de julio, estableció definitivamente que el aforo máximo permitido para eventos a desarrollar en el exterior, sería de 500 personas. Sin embargo, permite solicitudes para establecer condiciones distintas, según indica el Real Zaragoza en una nota aclaratoria de cara al primer partido con público después de 17 meses.

El Real Zaragoza solicitó al Gobierno de Aragón que se autorizase la celebración de los tres encuentros que se van a disputar en la Romareda durante el mes de agosto (Trofeo Carlos Lapetra y Jornadas 1 y 3 de Liga), un aforo superior. Dicha autorización ha sido concedida a Real Zaragoza con unas condiciones especiales, entre las que destaca, que solo accedan al estadio personas que ostenten certificado COVID (de vacunación o de recuperación).

Ante la disyuntiva de decidir la celebración de dichos encuentros con un máximo de 500 personas sin otros condicionantes, o del 75% del aforo del estadio, con la condiciones impuestas, el Real Zaragoza decidió acogerse a ésta última opción, por responsabilidad para con sus abonados. De esta manera, según la nota redactada por el departamento de comunicación del club, pueden entrar la práctica totalidad de los abonados, y además, hacerlo de una manera segura.

"Dado que no podemos -asegura el Real Zaragoza- hacernos con los datos médicos de los abonados, se les solicita únicamente, que suscriban una declaración responsable de estar en posesión de alguno de los certificados COVID que se requieren. Y que accedan al estadio con dicho certificado, para que, en caso de que sean requeridos para ello por lo vigilantes de seguridad, puedan exhibirlo. Las personas que solicitan la exhibición del certificado y del abono, no se quedan con ningún dato. Solo comprueban que, tal y como ha suscrito el abonado en su declaración responsable, tiene un certificado válido y la identidad del titular del certificado se corresponde con la del abonado".

"Esta actuación, que como decimos no recaba ningún dato personal, está -subraya el Zaragoza- además amparada por lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, que permite aplicar dicha normativa en relación con la normativa sectorial del ámbito de la Salud Pública, para no obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades sanitarias, en la lucha contra la epidemia. Pero, como ya hemos manifestado, el club no almacena dato sanitario personal alguno de ningún aficionado. Únicamente constata que se está en posesión de un certificado".

El Real Zaragoza, ha tenido en cuenta todas las variables posibles antes de decidirse a la entrada de hasta el 75% del aforo. Porque consideramos que beneficia a la práctica totalidad de los abonados, que además podrán entrar con una mayor garantía de seguridad a los partidos, pese a que aquellas personas que no se hayan vacunado no puedan hacerlo.