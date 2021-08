Vuckic y Larrazabal y otras anécdotas estivales del Real Zaragoza

El Real Zaragoza de los albores de la campaña 21-22 terminará su singular pretemporada este miércoles dejando varias anécdotas, datos curiosos que ponen en coordenadas reales la situación actual del equipo.

Vuckic y Larrazabal, que absorben un millón de euros entre ambos en salarios –en números redondos–, han sido foco de atención día a día al no llevarse a cabo su perentoria salida urgente del club. El esloveno jugó medio tiempo en Calahorra (falló un gol a puerta vacía) y ante el Elche, pero ya no contó en los dos últimos duelos con el Valencia y el Atromitos aduciendo un dolor de espalda. El vasco fue utilizado por Jim como defensa lateral derecho (es extremo) en dos de sus tres ratos en el campo y, el último día, ya no disputó un solo minuto. La salida del club de los dos se presume muy cercana.

Asimismo, el calendario de duelos preparatorios, que ya era más reducido de lo normal (exceptuando el anómalo caso del verano pasado, el de la pandemia), pasó de seis a cinco partidos al quedar suspendido el primero, en Teruel, al conocerse el caso positivo en covid-19 de Enrique Clemente. Esa baja forzosa, la del zaguero aragonés, que se ha perdido todo el trabajo base del verano, dejó en evidencia la necesidad de fichar un defensa central con celeridad. Eso se acentuó en el partido contra el Elche hace siete días, al faltar Francés por una gastroenteritis que padeció al llegar a Murcia. Antes, Jim usó a Bikoro como defensa central forzado (es centrocampista) en Calahorra, justó antes de irse cedido al Hércules. El guineano, junto con Baselga (se ha ido al Zamora), aún ocuparon minutos en el primer amistoso.

El defensa lateral Gámez es, junto con Narváez (que aspira a irse a jugar a Primera), el curioso ‘pichichi’ hasta hoy, con dos goles. En punta, solo con Azón con suelo firme a fecha de hoy, Jim probó con el joven Puche (es mediapunta) como ariete referencial.