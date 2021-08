La Federación de Peñas pide que el club comparezca públicamente para explicar la situación de la entidad

La Federación de Peñas del Real Zaragoza, a través de un comunicado, ha expresado este lunes que la semana pasada solicitaron al club "una comparecencia pública ante su masa social que aclarara las dudas sobre la situación real de la entidad", una petición que no ha sido atendida por la entidad.

"A principios de la semana pasada, mandamos un escrito al presidente Christian Lapetra instando al club a realizar una comparecencia pública ante su masa social y que aclarara dudas sobre la situación real de la entidad. Consideramos el pasado viernes como fecha límite, y nuestra petición no ha sido atendida", aseguran en su nota.

"Durante estos últimos meses, desde la Federación de Peñas hemos decidido ser prudentes, aguantar y no pronunciarnos sobre la calamitosa última temporada y la opacidad de los últimos acontecimientos institucionales, pese a que la gestión realizada por ustedes se merecía una alta dosis de crítica. Valoramos más el facilitar, dentro de nuestras posibilidades, y el no encender más el fuego social que rodea a la entidad ante un supuesto cercano cambio accionarial", comienza el comunicado. "Sin embargo, lo que parecía inminente se ha ido demorando en exceso. Las horas han dado paso a los días y los días a las semanas, y seguimos estancados en un laberinto institucional que parece no tener salida. Al final todo tiene un límite y hay líneas rojas que se han superado", agregan.

Desde las peñas, señalan que "no se pide que se cuenten todos los pormenores de una negociación que suponemos será delicada y difícil, pero sí algunas apariciones públicas de gente del club intentando arrojar luz sobre la situación real en la que se encuentra la entidad. Estas hubieran ayudado a dar una imagen más abierta frente al aficionado. Una pseudocomparecencia a pie de calle en la Ciudad Deportiva, es pobre bagaje para los meses que llevamos de culebrón".

"Tema aparte es el hecho de no haber dado la cara para realizar una valoración por parte del club de la pasada temporada y asumir responsabilidades en lo sucedido el último curso. ¡Indecente! ¿No está capacitado el presidente, el director general o algún representante relevante del club para realizar dicha reflexión ante los aficionados? Aunque no guste va en el cargo, y enrocarse detrás de las paredes de Eduardo Ibarra no hace ningún bien a la imagen del Real Zaragoza", subrayan en su mensaje público.

"Nos encontramos ante un supuesto y eterno cambio accionarial; una situación institucional que, por mucho que se diga, dificulta el plano deportivo; una campaña de abonados tardía y una afición harta de tanto desgobierno y opacidad. Este es el panorama que ustedes han dibujado a dos semanas del inicio de liga, tras una de las peores temporadas de la historia de este club", terminan los representantes de la Federación de Peñas en su escrito público.