Ratón sugiere que va a continuar en el Real Zaragoza

Álvaro Ratón habló en la tarde de este jueves antes del último entrenamiento del Real Zaragoza en el Pinatar Arena murciano con los medios de comunicación desplazados a la pretemporada. Y el portero zaragocista, que enero pasado planteó su posible salida para jugar en otro club, ahora sugiere que ha cambiado su intención respecto de entonces.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza se despide del Pinatar con un duelo internacional

"El club a mí no me ha transmitido que me vaya. Me han dicho que esta es mi casa y que están muy contentos conmigo. Yo también lo estoy aquí. Así que, en esa línea, seguimos cogidos de la mano como hasta ahora. Espero que así siga siendo", declaró el gallego.

Ratón quisó restar importancia a aquella operación que estuvo a punto de culminar hace siete meses con su marcha al Gimnástic de Tarragona de Segunda B. El portero zaragocista, que propuso entonces al club aragonés su deseo de buscar un lugar donde ser titular y jugar muchos minutos, cosa que en Zaragoza nunca ha conseguido, llegó a viajar a la ciudad tarraconense para pasar el preceptivo reconocimiento médico pues el acuerdo era total. El cuadro zaragocista había contratado a su suplente, el veterano René, pero un inesperado problema físico que impidió a éste obtener el visto bueno de los médicos zaragocistas, rehusando a su fichaje in extremis, frustró el adiós de Ratón entonces.

NOTICIAS RELACIONADAS Las salidas rápidas de Vuckic y Larrazabal, claves para la llegada de nuevos fichajes

"Aquello al final no se dio, no se terminó de dar y aquí sigo. Hubo la posibilidad, pero no fraguó. A mi me salió aquella posibilidad y, entre mis agentes y yo, además de mi familia, lo barajamos porque vimos que era una situación buena para mí. Pero, al final, por circunstancias, no cuajó y estamos contentos de habernos quedado aquí", explicó Ratón para pasar esa página de su trayectoria como zaragocista.

El guardameta orensano ponderó positivamente su puesto en el Real Zaragoza. "Estamos en una plaza muy grande, muy importante. Y sabemos lo que es Zaragoza", remarcó en su guiño que indica que, finalmente, si nada nuevo aparece en el horizonte, Ratón tiende a seguir como segundo portero profesional de la plantilla un año más, y serán cinco, junto a Cristian Álvarez.