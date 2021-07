Marcha atrás: el Elche-Real Zaragoza se jugará con normalidad, dos tiempos de 45 minutos

Cambio de última hora. Marcha atrás: el Elche-Real Zaragoza, amistoso que tendrá lugar este sábado a las 21.00 en San Pedro del Pinatar (Murcia), se jugará finalmente con normalidad, dos tiempos de 45 minutos y no como habían pactado los dos entrenadores, Juan Ignacio Martínez 'Jim' (el zaragocista) y Fran Escribá (el ilicitano), con una singular división en dos tiempos de 60 minutos.

En la noche previa, los dos cuerpos técnicos se pusieron en contacto para manifestarse en ambas direcciones los problemas físicos en varios jugadores de sus plantillas que impedían el plan de alinear dos equipos totalmente distintos en cada uno de los tiempos. En definitiva, que Elche y Real Zaragoza tenían dificultades para armar dos onces totalmente distintos por diferentes causas, principalmente de índole física. Así que el llamativo proyecto de jugar 120 minutos en dos tramos de 60 absolutamente diferenciados en cuanto a alineaciones se empezó a desvanecer.

En la mañana de este sábado, a las 9.45, cuando el Real Zaragoza ha acudido al campo de entrenamiento del Pinatar Arena para ejecutar una sesión de activación, Jim ha confirmado lo que en la medianoche previa era ya un rumor consistente: "Jugaremos un partido normal, de 45 minutos cada parte, pues no es posible llevar a cabo la idea que teníamos hace unos días. Hay gente que no está para jugar una hora seguida, han surgido algunos problemas y no puede hacerse lo de las dos mitades de 60 minutos", afirmó el técnico blanquillo.

Mucho tiene que ver, asimismo, el hecho de que este partido esté programado desde hace casi un mes, que venga tanteándose desde hace al menos 15 días entre los cuerpos técnicos de ambos conjuntos (la relación del zaragocista Javi Suárez, segundo de Jim, y de David Generelo, segundo de Escribá, es fluida), y que en ese tiempo se pensara dentro del seno del vestuario aragonés que, para el día de hoy, 24 de julio, las incorporaciones en forma de fichajes iban a ser más que la de Gámez, el único refuerzo que ha llegado del exterior en lo que va de verano.

Así pues, lo que durante las últimas horas fue noticia sorprendente, que el Elche-Real Zaragoza de esta pretemporada 2021 se fuera a jugar con dos tiempos de 60 minutos cada uno, se ha quedado en agua de borrajas en última instancia. Será un choque ordinario, de los de toda la vida. La televisión autonómica aragonesa, que va a televisar este duelo (y los otros dos que se dirimirán en Murcia, ante el Valencia y el Atromitos Atenas la semana que viene), ha tenido que readaptar asimismo su parrilla de programación pues estaba previsto el espacio para más de dos horas y media de transmisión. Ya no será así. A las 23.00, todo el mundo a descansar.