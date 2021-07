Energía a la espera de fichajes para el Real Zaragoza

No habrá fichajes hasta que no quede concretada la estructura societaria del Real Zaragoza. El director deportivo, Miguel Torrecilla, trabaja en tres escenarios posibles para completar el plantel con el que finalmente contará Juan Ignacio Martínez en el curso 2021-22. Mientras queda definido el accionariado, Jim no está de brazos cruzados. El técnico levantino es más de ofrecer soluciones que de buscar excusas. Eso es lo que lleva haciendo desde que tomó el equipo en situación desesperada. Eso es lo que comenzó a hacer ayer, con la primera sesión doble de trabajo de la pretemporada. Está por ver cuándo llegarán los refuerzos, pero lo que está clarísimo es que ese momento le cogerá a Jim trabajando con un equipo al que le faltan un par de detalles para ser verdaderamente competitivo en la Segunda División española.

Jim pretende recargar las pilas de un colectivo que en el pasado ejercicio liguero fue exprimido hasta la última gota. El técnico va a disfrutar ahora de más tiempo para construir un equipo a su medida. Ahora se encuentra con la pretemporada que no pudo desarrollar en el pasado ejercicio liguero. La situación actual nada tiene que ver con las prisas de su llegada en diciembre. Jim no se monta en un tren en marcha, sino en un vehículo que él, dentro de las posibilidades del club, va a diseñar a su medida. Sin lujos, pero con la capacidad competitiva que ya demostró en el año deportivo que acaba de clausurarse.

Ayer hubo sesión doble y hoy volverá a haberla. Muy intensa, sobre todo en el horario matinal. Se intenta acumular volumen de trabajo para llegar en condiciones al primer encuentro de la pretemporada, fijado para el próximo 17 de julio. Tendrá lugar en el campo de Pinilla, donde los zaragocistas se enfrentarán al Club Deportivo Teruel de Víctor Bravo, nuevo equipo en la Segunda División RFEF, para dar sus primeros pasos en este nuevo caminar. Tres días después, el día 20, el conjunto zaragocista viajará hasta Calahorra para medirse con el conjunto calagurritano en el campo de La Planilla, culminando así la primera parte de la preparación antes de viajar hasta San Pedro del Pinatar.

En la costa mediterránea acaecerá el segundo tramo de la pretemporada. Alternará Jim en esta fase la preparación física con una serie de encuentros ante rivales más cualificados. Concretamente, tres exigentes duelos frente a equipos censados en la Primera División: ante el Elche, el 24 de julio; ante el Valencia, el 28 de julio; y ante el Atromitos de Atenas, el 30 de julio. El nivel de los adversarios, como hemos visto, crece con el avance paulatino de la pretemporada.

Más tiempo de preparación y más partidos amistosos antes del arranque de la Segunda División que servirán al cuadro que gestiona Jim para consolidar las ideas del técnico alicantino en busca de una temporada con resultados satisfactorios. La llegada de refuerzos estará relacionada con la definitiva configuración del accionariado de la sociedad anónima deportiva. Hasta que llegue ese momento, Jim trabaja en unas condiciones mucho más favorables que el precario estado en que recibió el timón zaragocista el pasado curso. Ahora cuanta con un equipo definido que hasta la fecha no ha perdido a ningún titular indiscutible respecto a la formación que obtuvo número propios de ‘play off’ de ascenso a la Primera División con Jim al mando.