Ander Herrera: “Me gustaría formar parte del Real Zaragoza desde ya”

Ander Herrera vuelve a insistir en su intención de formar parte del Real Zaragoza "desde ya". El futbolista aragonés, que este martes ha presentado un moderno campo de césped artificial en el Parque Buil junto a la Fundación Johan Cruyff y la Fundación La Caixa, ha reiterado su “ilusión” por ponerse al servicio del club, aunque reconociendo que no es un proceso fácil.

Sin querer vincular su nombre al de “ningún grupo”, el jugador del PSG ha subrayado que le gustaría dedicarse al Real Zaragoza. “A veces parezco un poco aburrido y me da miedo convertirme en pesado, pero siempre he dicho que mi intención es estar en el equipo de mi vida. Aunque ya lo intenté antes y no fue posible, siempre voy a estar ahí para echar una mano”, ha reiterado un Ander Herrera que mira con “prudencia y optimismo” el futuro zaragocista.

El centrocampista confía en que, si se acaba consolidando la compraventa del club, los nuevos accionistas sean gente “honesta y con ganas de trabajar” para devolver al Real Zaragoza a la élite del fútbol. “No es un proceso de venta fácil. A todos nos gustaría que ya se estuviera planificando la siguiente temporada, pero las cosas son como son. Todos sabemos que el club está en una situación complicada”, ha añadido Ander, antes de ser cuestionado por la situación de la selección española en la presente Eurocopa.

“No formar parte de la selección duele porque a uno siempre le gusta representar a su país. Hice una temporada buena, en mi opinión, pero hay que asumir cuando no cuentas para un entrenador. En París he jugado 44 partidos y voy a intentar seguir en esa línea para volver a la selección algún día”, ha indicado, y, sin dejar de lado el combinado nacional, ha terminado mostrando su “esperanza” en los de Luis Enrique.

“La calidad de los futbolistas es indudable. Francia e Inglaterra sí pueden estar un punto por encima, pero España no tiene nada que envidiar al resto de selecciones. Mañana es un día muy importante porque, si se gana, se abre un nuevo torneo”, ha finalizado Ander, al concluir un acto en el que ha estado acompañado de Alejandro Fernández (Fundación La Caixa); Susila Cruyff (directora de la Fundación Johan Cruyff) y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.