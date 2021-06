Historia del Real Zaragoza en las Eurocopas

Arranca la Eurocopa, el escenario de la flor y la nata del fútbol continental, de partidos de altos vuelos, de estrellas mundiales, de nuevas apariciones, de lucha de estilos, de posibles cambios de tendencia… El fútbol, después de un año y medio contra las cuerdas y alejado de su normalidad por culpa del coronavirus, vive así su primer gran acontecimiento de escala multinacional. El Real Zaragoza ha vivido tiempos mejores y no contará con representación de jugadores bajo su escudo ni con otros lazos de unión con el torneo más allá del seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, formado como futbolista en el Real Zaragoza, con sus orígenes en la capital aragonesa y vínculos familiares zaragocistas.

Así que queda la historia, la mirada al pasado. Desde la creación del Campeonato de Europa de selecciones nacionales con su primera edición de 1960, el Real Zaragoza siempre una presencia más o menos sostenida en la evolución de un torneo que hoy se parece poco al de los comienzos. En total, a lo largo de estos 61 años, el club aragonés ha tenido trece futbolistas en siete Eurocopas diferentes de las 16 disputadas, aunque en las cinco primeras (60, 64, 68, 72 y 76) solo concurrían cuatro selecciones en la fase final y en las cuatro siguientes (80, 84, 88 y 92) son lo hacían ocho equipos.

De esas representaciones zaragocistas salieron cinco campeones: los españoles Marcelino, Reija, Lapetra y Sergio García y el holandés Rijkaard. Además, Señor y Salva fueron subcampeones. Completan la lista de jugadores del Real Zaragoza en Eurocopas los también españoles Belsué y Paco Jémez, el yugoslavo Savo Milosevic, el sueco Gary Sundgren, el portugués Hélder Postiga y el croata Tomislav Dujmovic.

Este es el repaso histórico de aquellas participaciones:

España 1964

El gol de Marcelino. El delantero del Real Zaragoza se convirtió en el héroe nacional con cabezazo a la URSS en el Santiago Bernabéu. Un remate que le dio a España su primer título. A Marcelino le acompañaban en aquella selección sus compañeros Carlos Lapetra y Severino Reija, signo de la relevancia de aquel Zaragoza de Los Magníficos en el fútbol de la época. Marcelino y Lapetra fueron titulares en los dos partidos de esa fase final, contra Hungría y contra los rusos. Reija estuvo convocado pero no contó con minutos en el ese torneo, la segunda edición de la Eurocopa tras la fundacional de 1960 en Francia.

El gol de Marcelino Heraldo.es

Francia 1984

España no se clasificó para las fases finales de 1968, 1972 y 1976 y acudió a la de 1980, una edición en la que no hubo futbolistas del Real Zaragoza. Sin embargo, en Francia, en la edición de 1984, el equipo aragonés estuvo representado por el centrocampista Juan Señor y el central Salva García, que luego se iría al Barcelona. Ambos fueron subcampeones tras perder en la final contra la Francia de Platini con el famoso fallo de Arconada. También figuraba en la convocatoria de Miguel Muñoz el aragonés Víctor, ya en el FC Barcelona. Tanto Señor como Salva y Víctor fueron titulares en la final y tuvieron un elevado protagonismo en el torneo. También en el camino hacia esa fase final, con la mítica victoria 12-1 contra Malta.

Alemania Occidental 1988

El Real Zaragoza no estuvo representado en la selección española de gris paso por esa edición, pero sí en la figura, precisamente, de una de las estrellas de aquella Eurocopa en Alemania: Frank Rijkaard. El astro holandés había jugado la media temporada previa cedido por el Sporting Lisboa, club que le firmó a principios de esa campaña 87-88 tras dejar el Ajax por sus desavenencias con Johan Cruyff, pero que no pudo inscribirlo. Con ciertos problemas físicos y sin poder jugar en Lisboa, Rijkaard llegaría al Zaragoza para jugar 11 partidos durante unos meses que le sirvieron de puesta a punto ideal de cara a la Eurocopa. Entró al torneo con el Zaragoza habiendo sido su último equipo y salió de él convertido en estrella mundial y con un contrato en el Milan, donde se reuniría con Van Basten y Gullit, las otras dos piedras de oro de aquella Holanda que se proclamaría campeona tras ganar en la final a la URSS.

Inglaterra 1996

El aragonés Alberto Belsué fue el jugador del Real Zaragoza en aquella Eurocopa. No fue titular de inicio, pero acabó asentándose y fue uno de los lanzadores y anotadores en la fatídica tanda de penaltis de Wembley en la que España se despidió de la competición en cuartos de final tras caer con los anfitriones. Belsué, uno de los mejores laterales de Europa en aquellos momentos, un puñal en la banda derecha, no había acudido al Mundial de Estados Unidos 94, obviado por Javier Clemente. Pero sí fue a Inglaterra a la Euro. No tuvo la misma fuerte Paquete Higuera, que estaba en las quinielas pero a quien Clemente no convocó.

Bélgica y Holanda 2000

El Real Zaragoza tuvo presencia en tres selecciones distintas: Gary Sundgren en Suecia, Savo Milosevic en Yugoslavia y Paco Jémez en España. Todos tuvieron protagonismo, especialmente Savo Milosevic, autor de cinco goles, máximo artillero del torneo junto al holandés Kluivert. Milosevic marcó en todos los partidos que jugó, incluido uno a la España de su compañero zaragocista Paco Jémez, defensa central. Un duelo con el Zaragoza como hilo conductor. Ninguno de los dos pasó de cuartos de final. Milosevic, convertido en uno de los delanteros de moda de Europa, se fue traspasado semanas después al Parma en la mayor venta de la historia del Zaragoza, más de 24 millones de euros. Sundgren, un polivalente defensa, jugó dos partidos con Suecia, pero no pasó de la primera ronda.

Austria y Suiza 2008

Sergio García, recién descendido a Segunda División en aquellos días, levantó la copa de campeón tras ganar España en la final a Alemania. El extremo zaragocista, brillante en la mala temporada del Zaragoza como compañero de ataque de Diego Milito y Ricardo Oliveira, se ganó un puesto en los planes de Luis Aragonés. Fue titular contra Grecia en el último partido de la primera fase. Tras ganar la Eurocopa y negarse a jugar en Segunda División, el Zaragoza le traspasó al Real Betis.

Postiga celebra su gol a Dinamarca en la Euro 2012 EFE

Polonia y Ucrania 2012

La última Eurocopa con presencia del Real Zaragoza fue la de Polonia y Ucrania 2012. El portugués Hélder Postiga y el croata Tomislav Dujmovic fueron los protagonistas en la edición en la que España sumó su tercer título. El delantero Hélder Postiga marcó un gol en la primera fase a Dinamarca como lugarteniente de Cristiano Ronaldo, pero una lesión le impidió jugar en las eliminatorias. España echaría a la calle a Portugal en semifinales. Tomislav Dujmovic, por su parte, tuvo una participación testimonial en el torneo. Había llegado en invierno al Zaragoza para tener minutos cedido por el Dinamo Moscú y poder entrar en la lista de Croacia, como así fue. Era un mediocentro defensivo, rocoso y trabajador en el centro del campo del Zaragoza que se salvó de milagro con Manolo Jiménez, con el que tuvo continuidad pero no como titular fijo. En la Eurocopa, jugó un partido, unos minutos en la victoria contra Eire. Croacia no pasó de la fase de grupos. Tras el torneo, Dujmovic regresó al Dinamo Moscú. Por su parte, Postiga siguió un año más en el Zaragoza y tras el descenso de 2013 se fue traspasado al Valencia.