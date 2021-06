El Atlético pide más minutos para Sanabria para dar el sí a su préstamo

Juan Manuel Sanabria, centrocampista uruguayo del Atlético deMadrid B, está inmerso en un nuevo proceso de cesión desde el club rojiblanco, una vez ha concluido su préstamo al Real Zaragoza, que se consumó en enero y ha llegado hasta el final de esta liga 20-21 ya finiquitada.

El charrúa, de 21 años, es evidente que no tiene, ni por asomo, sitio en la primera plantilla colchonera con Simeone. Lo suyo es seguir formándose en otros clubes hasta ver su nivel real. En Zaragoza ha jugado en 13 partidos, solo cinco como titular y participando en apenas 503 minutos. En términos globales, su aportación ha sido escasa, de poca hondura táctica para Juan Ignacio Martínez ‘Jim’. No fue el suyo un fichaje de relevancia final. Al contrario, su paso por el equipo aragonés ha sido cercano a lo residual, según destilan sus propios números y, lo que es más importante, la sensación futbolística que ha dejado en sus actuaciones.

NOTICIAS RELACIONADAS Real Zaragoza: el peligro de las cesiones

Por eso, el Atlético de Madrid ya ha dejado caer que, si el Real Zaragoza pensase solicitar de nuevo su cesión –opción abierta según vengan los vientos en el mercado de verano que entrará en ebullición en poco tiempo–, deberá existir un compromiso firmado que garantice más minutos y presencia de Sanabria en los planes del equipo blanquillo.

Este tipo de condicionantes alejan a Sanabria del Real Zaragoza. A expensas de diseñar con concreción la plantilla de la campaña 21-22, en virtud de lo que acontezca societariamente en unos días, en el Zaragoza no se considera al uruguayo un jugador diferencial para un proyecto de vuelo alto. Sí un complemento. Pero, hoy, nada más.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza busca competencia para Cristian Álvarez

Sanabria no tuvo en sus pocas apariciones como blanquillo un puesto fijo en el esquema de Juan Ignacio Martínez 'Jim'. Fue alineado principalmente como interior, en la banda derecha y, también, por momentos, en la izquierda. Poco se le vio como medio centro, aunque en alguna fase del juego también ocupó ese rol. De cara a puerta solo anotó un gol, el 0-2 final en el triunfo en Las Palmas, de cabeza pese a su baja estatura, saliendo desde el banquillo, que ha sido lo habitual. Solo ocupó lugar en el once inicial en cinco ocasiones, dos de ellas ya en los partidos postreros, sin nada en juego. No deja nada sobresaliente para el recuerdo. Solo indicios.