Más de media plantilla apunta a dejar el Real Zaragoza tras el cierre de temporada

Tras un año repleto de carencias, de máculas en el rendimiento de la plantilla, de falta de solvencia en muchas de las individualidades que han compuesto la plantilla del Real Zaragoza en esta liga 20-21 que hoy se finiquita ante el Leganés, los responsables deportivos de la entidad están en puertas de abordar una profunda remodelación en la misma de cara al año próximo. Si en el fútbol moderno estos cambios son casi un hábito curso tras curso por cuestiones logísticas y de negocio, incluso tras ligas de buenos resultados, mucho más lo son cuando lo acontecido en la competición previa es tan deficiente como lo que ha sucedido en el Real Zaragoza esta vez.

Este domingo ante el Leganés habrá sobre el césped y en el banquillo un buen número de futbolistas que se despiden como zaragocistas. Y sin convocar también hay alguno. Es noche de punto final para gran parte del plantel que ha sufrido por eludir un descenso a Segunda B (Primera Federacion en lo sucesivo) que ha podido ser letal para el club.

Los seis cedidos acaban su préstamo y vuelven todos a sus equipos de origen. Da igual que los contratos rijan hasta el 30 de junio, por mero formulismo. La liga se acaba hoy y, a partir de mañana, todo queda concluido y se empiezan las vacaciones con antelación. Gabriel ‘Toro’ Fernández regresa al Celta de Vigo. Zanimacchia lo hará a la Juventus de Turín. Tejero vuelve al Eibar. Alegría retorna al Mallorca. Peybernes, al Almería. Y Sanabria, al Atlético de Madrid.

De los que tendrán aún contrato en vigor, hay un grupo susceptible de ser invitado a revisar su presente, por distinto motivos. En estos casos es importante contar con que la actual dirección deportiva –Miguel Torrecilla en exclusiva– nada tiene que ver con la anterior, la que trajo a prácticamente todos los prescindibles, pues Lalo Arantegui y José Mari Barba fueron despedidos en la grave crisis anterior a la Navidad.

Así, Javi Ros, lesionado –con reincidencia– en una rodilla y baja desde diciembre hasta precisamente este último partido, no parece en concidiones físicas de formar parte de un equipo con aspiraciones de ascenso. Es el caso más delicado, por su arraigo y galones en el grupo. El portero Ratón ya estuvo a punto de irse en enero, en busca de los minutos que aquí nunca ha tenido durante un lustro, pero su salida al Nástic de Tarragona se frustró in extremis al no pasar el reconocimiento médico quien iba a ser su sustituto, René. Ahora, Ratón sí tiene tiempo para buscar acomodo donde pueda ser titular. Su destino está fuera del Real Zaragoza.

Vuckic es un caso paradigmático. Fichado como delantero estrella, ha sido un estrepitoso fracaso hasta el último día. Y Larrazabal es un caso gemelo. Los dos tienen más de un año de contrato, pero no parece concebible su continuidad. Atienza también se halla en posición de futbolista amortizable, fuera de los planes técnicos hace largo tiempo. El cómo hacerlo es la gran dificultad.

Las figuras de Igbekeme y Eguaras, ya veteranos en el vestuario pero en evidente decadencia en su aportación, quedan abiertas a estudio serio por si se considera su salida. Vigaray está en un estadio similar, lo mismo que ocurre con otros fichajes de este terrible curso, casos de Bermejo, Chavarría, o Adrián, que están a expensas de cuál sea la construcción del Real Zaragoza 21-22.

Y quedan los que sí han rendido, tienen puesto, pero son objeto de posibles traspasos por razones financieras: Narváez y los jóvenes Francés, Francho y Azón.

Solo Cristian Álvarez, Zapater, Nieto y Jair asoman con un futuro estable en la actual plantilla.