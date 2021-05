Alejandro Francés, en la lista de España sub 21 para la fase final del Europeo

La selección española sub 21 es la guinda de la temporada para Alejandro Francés. La joven joya del Real Zaragoza ha entrado en la lista de convocados de Luis de la Fuente para la fase final del Europeo sub 21 que se inicia con el partido de cuartos de final contra Croacia en Maribor (Eslovenia) el día 31 de mayo. Ya estuvo a punto de hacerlo hace mes y medio para la ronda preliminar, pero perdió el sitio a última hora. El canterano se perderá, por este motivo, la última jornada liguera contra el Leganés. Francés debe incorporarse a la concentración el martes y al día siguiente viajará a Eslovenia. Si el 31 de mayo, España se impone a Croacia, se enfrentará al ganador del Portugal-Italia, el 3 de junio . La final se juega el día 6 de junio. Los otros aspirantes son Holanda, Francia, Alemania y Dinamarca.

Francés será el benjamín de la selección. Con solo 18 años se ha hecho hueco en un combinado con jugadores hasta tres años mayores. Su escalada internacional es imponente. En poco más de año y medio, el joven central del Real Zaragoza ha saltado de la selección española sub 17 a la sub 21, una progresión excepcional con paso también por los conjuntos sub 18 y sub 19. Solo Pedri (Barcelona), ya en la absoluta, presenta una curva de crecimiento semejante en los últimos meses en estas categorías.

Fuera de la lista se han quedado otros aragoneses, ahora lesionados, como Soro o Clemente. Tampoco han entrado Roberto López (Real Sociedad) ni Manu Morlanes (Almería). Sí se mantiene en el equipo el portero del Huesca, Álvaro Fernández, ya presente en la primera fase, en la que España conquistó la primera plaza del grupo por delante de Italia, República Checa y Eslovenia. Javi Puado, exzaragocista, también figura en esta convocatoria final.

LISTA DE CONVOCADOS DE LA SUB-21.

PORTEROS: Álvaro Fernández (Huesca), Josep Martínez (Leipzig) e Iñaki Peña (FC Barcelona).

DEFENSAS: Óscar Gil (Espanyol), Alejandro Francés (Zaragoza), Adriá Pedrosa (Espanyol), Juan Miranda (Betis), Jorge Cuenca (Almería), Hugo Guillamón (Valencia) y Óscar Mingueza (Barcelona)

CENTROCAMPISTAS: Marc Cucurella (Getafe), Oihen Sancet (Athletic), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Jon Moncayola (Osasuna), Gonzalo Villar (Roma), Fran Beltrán (Celta) y Manu García (Sporting).

DELANTEROS: Bryan Gil (Eibar), Brahim Díaz (Milan), Javi Puado (Espanyol), Yeremi Pino y Fer Niño (Villarreal) y Abel Ruiz (Sporting de Braga).