La permanencia del Real Zaragoza, cuanto antes, mejor

No era gratuito el recelo con que Juan Ignacio Martínez presentó la cita de hoy. "No nos podemos confundir ante el Castellón y pensar que está todo hecho", dijo Jim en la previa del trascendental careo de esta noche en La Romareda. En su mensaje, además de las dificultades que en sí mismo encierra el cuadro ‘orellut’, el inquilino del banquillo zaragocista también preveía el desarrollo de la jornada de ayer. Esto es, el avance o regresión de Alcorcón o Sabadell (2-0), y el desvanecimiento o aparición en la ecuación de la permanencia zaragocista del Logroñés (1-0 ante el Fuenlabrada). El caso es que con esos marcadores el Real Zaragoza continúa sin estar salvado matemáticamente. Eso sí, un triunfo hoy ante el Castellón abrocharía definitivamente la permanencia, esa obra que apunta sin discusión posible a don Juan Ignacio Martínez, autor intelectual de la rehabilitación zaragocista.

Todavía hay quien habla de la estética del pretérito (muy pero que muy pretérito...), pero la cuestión bien es sabido que remitía en diciembre pasado simple y llanamente a la supervivencia en Segunda División. Asumió la gestión del grupo Jim cuando el Real Zaragoza moría de inanición, con 13 famélicos puntos en la tabla clasificatoria, a cuatro de la salvación. Ya habían pasado por el banquillo Rubén Baraja e Iván Martínez. También se tuvo que marchar Lalo Arantegui, director deportivo autor del plantel que estamos sufriendo más que disfrutando en el actual curso. Se oían tantas cosas en diciembre. Que si iban a venir, que si iban a poner, que si iban a traer, que si... Al final, ni vinieron, ni pusieron, ni trajeron, ni... Ahí reside el verdadero éxito de Jim y del director deportivo que apostó por él, Miguel Torrecilla. Otros, como Paco Jémez, dijeron que no, además del desencuentro con Víctor Fernández. Por supuesto, habrá que agradecerle al destino que al final don Juan Ignacio Martínez cayera por estos pagos. Jémez exigía unos fichajes cuyo coste no podía asumir el club. Y con El Yamiq, Raúl Guti, Puado, Soro y Luis Suárez, los jugadorazos de la pasada temporada, es impensable hasta dónde habría llegado Jim y su sensato discurso. O quizá sí sea pensable. Porque sin ninguna compra, sin ninguna adquisición, con apenas tres cesiones que ninguna encarna a ningún titular indiscutible (Peybernes, Sanabria y Álex Alegría), Jim ha logrado unos números propios de ascenso a Primera o, en su defecto, de una holgada promoción de ascenso.

Jim tomó el equipo con 13 puntos y ahora acumula 47. Hasta 34 puntos ha logrado capturar en una recuperación sin precedentes para un equipo sin capacidad económica para reforzarse. Con un fútbol tan racional como su discurso, el Zaragoza se ha levantado. Paso a paso, punto a punto, victoria a victoria, ha escapado de las brasas del descenso. Solo le resta el último paso, la victoria que certifique su salvación. Hasta tres partidos tiene a su disposición para dar el paso definitivo. Cuanto antes, mejor. Hoy hay que dar ese paso ante el Castellón. Desde luego, mucho más aconsejable que ponerse a cosechar en Mallorca, aunque ya esté ascendido, o en la jornada en que se clausurará la competición, en La Romareda ante el potente Leganés.

Después de sumar en Las Palmas tres puntos fundamentales que hacen buenos los tres empates anteriores, el Real Zaragoza afronta la cita ante el Castellón en situación óptima. Jim no puede contar con Alegría ni Adrián González. Tampoco con Jair, sujeto a sanción. Con estas premisas, el gestor de recursos humanos del equipo del león presentará una alineación muy parecida a la que acarició la permanencia en Las Palmas. Con Cristian al cuidado de la gatera, atrás es duda Vigaray, pudiendo entrar Tejero. En el resto de la defensa, Peybernes, Francés y Nieto. En el medio, Zapater y Eguaras. Más adelantados, podrían entrar y recuperar su condición de titulares Bermejo y Francho Serrano, auxiliados por Narváez. Como referente ofensivo, Iván Azón. Enfrente aguarda un Castellón que viene de resbalar ante la Ponferradina. Almacenan 41 puntos los albinegros, pero no vienen a tirar el partido. No van a regalar nada. Luchar es inherente a un club que hace un lustro estaba censado en Tercera División. Como decía al principio, el recelo de Jim no era gratuito: "No conviene confundirse ante el Castellón y pensar que todo está hecho". No está hecho: hay que hacerlo hoy.