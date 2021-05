Peybernes: "Esta jornada ha sido casi perfecta para el Real Zaragoza"

Mathieu Peybernes trasladó este lunes la sensación de satisfacción, sosiego y confianza que se ha instaurado en el vestuario del Real Zaragoza tras lo acontecido en la 39ª jornada de liga durante este fin de semana en lo referente a la zona baja, la del descenso, en la que vive el equipo aragonés todo el añó. Y el veterano defensa central francés habló claro y conciso.

"Esta ha sido una jornada casi perfecta para el Real Zaragoza. Además del triunfo en Las Palmas, lo ocurrido este domingo con otros rivales ha sido decisivo. Hasta ahora, los equipos que venían por detras puntuaban también cada semana. Esta vez perdieron todos. Por eso, además, el triunfo nuestro en Las Palmas hizo bueno el empate logrado la semana anterior contra el Espanyol", describió el de Toulouse.

Peybernes explica cómo la plantilla zaragocista va a afrontar el duelo siguiente, el de la jornada intersemanal que trae este jueves al Castellón a La Romareda: "Es el partido más importante del año y si no lo afrontamos con la misma intensidad de los últimos meses no lo ganaremos. Creo que será el partido clave del año, en el que tenemos que sellar la permanencia como sea", destacó el galo.

Lo sucedido en las últimas 48 horas ha llevado al grupo de jugadores y técnicos a un estado de alivio nunca apreciado desde el inicio de la temporada. "Lo bueno es que, tras estos resultados del domingo, que han sido todos buenos para nosotros, ahora dependemos de nosotros mismos para lograr la salvación y con seis puntos de ventaja cuando solo restan nueve por jugarse", subrayó Peybernes.

Se acerca el momento de ir haciendo balances de esta terrible temporada para el Real Zaragoza, la peor en décadas, con un sufrimiento constante y extremo en el día a día. Y Peybernes, llegado como refuerzo en el mercado invernal, ya dejó algún esbozo de ello.

"Desde enero no paramos de sacar puntos, estamos sumando mucho, sin parar. El equipo tiene ahora mucha más confianza que cuando yo llegué en enero. Pero tengo ganas ya de que todo esto se acabe. Ha sido un año raro para todos, sobre todo aquí en el Real Zaragoza", comenzó describiendo el zaguero blanquillo. Y prosiguió: "Ha sido todo muy raro porque, además de los problemas clasificatorios, la gente ha tenido que seguirlo todo desde casa, sin poder entrar en el campo. Para nosotros, los jugadores, también ha sido extraño jugar sin público, queremos ver a la afición en las gradas, sobre todo en La Romareda. Y, en mi caso, en lo personal, también ha sido un año anormal, pues esta va a ser la temporada en la que menos voy a jugar de mi trayectoria como futbolista", añadió a su análisis.

¿Futuro zaragocista tras su breve cesión desde el Almería?

Mathieu Peybernes no descarta seguir en el Real Zaragoza en el futuro, una vez concluya en 13 días su breve contrato de cesión que se firmó a mitad de enero con el Almería en el mercado de invierno. Según el francés, no es una maniobra de fácil ejecución en términos futbolísticos, pero él no la descarta ni le hace ascos.

"Es difícil asegurar que pueda seguir y quedarme en el Real Zaragoza a partir de julio, porque no depende de mí, esto no es sólo lo que quiero yo. Pero todo el mundo sabe a estas alturas lo que pienso: me encuentro muy bien en Zaragoza, este es un sitio con un buen nivel de vida para mí y mi familia. Pero dependo de lo que quiera hacer conmigo el Almería, de si sube a Primera o no; de si se queda en Segunda y entonces sí cuentan con migo para el año que viene", puntualizó el central.

Peybernes remató su exposición contundentemente. "Hablé de todo esto con Miguel (Torrecilla) cuando vine a Zaragoza, pensando en que lo mío aquí pudiera pasar a ser parte de un proyecto más largo. Yo digo que, si hay alguna opción, intentaré quedarme en el Real Zaragoza", expuso de modo cristalino haciendo referencia al director deportivo de la SAD, su mentor.