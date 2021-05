Francés: "Superar esta difícil temporada nos fortalecerá hacia el futuro"

Ante el Almería secó a Umar Sadiq, frente al Sporting a Djurdjevic… Pasado mañana toca Araujo.

Sadiq y Djuka son los mejores delanteros de la categoría, pero cualquier jugador te puede hacer daño. Hay que defender con cuidado a todos y los atacantes de Las Palmas seguro que nos ponen las cosas muy complicadas.

En las últimas jornadas ha ido entrando y saliendo del once. ¿Se ve de titular en el estadio de Gran Canaria?

Entreno al máximo, dando el 100%, para que el míster sepa que puedo rendir. Intento ponerle difícil la elección entre Jair, Peybernes y yo. Ojalá juegue el sábado, pero el puesto está muy competido y eso nos está haciendo mejores.

¿Ha recibido alguna explicación Jim sobre esa rotación en el eje central?

No, considero que viene de esa competitividad. Estamos en la recta final, solo quedan cuatro jornadas, y necesita de todos. Creo que rota para tenernos enchufados a todos y, si uno falla por lesión, tarjetas u otro motivo, que haya un compañero preparado para responder.

Las Palmas es un rival trampa. No se juega nada, pero tiene jugadores de tanta calidad que pueden resolver un partido.

Tenemos que ir con hambre. Nos estamos jugando todo y ellos no. Se nos tienen que ver esas ganas de querer ganar el partido para llevarnos tres puntos vitales y poder respirar en la zona de abajo.

Como dijo Zapater, la calculadora solo sirve cuando ganas.

Está claro. Ahora mismo no tenemos que mirar al resto, si ganan o pierden. Dependemos de nosotros mismos y sabemos que, si ganamos los partidos que quedan, estaremos salvados. Ése es el pensamiento que debe de tener todo el vestuario.

El duelo en Las Palmas será una nueva final. Y ya van… ¿Hasta qué punto desgasta jugártelo todo semana tras semana?

Implica mucha presión, pero estoy seguro de que vamos a aprender de ello y vamos a salir reforzados para la temporada que viene. Estamos en una situación difícil, más aún teniendo en cuenta que formamos parte un club grande como el Zaragoza, pero tenemos que salir de ahí lo antes posible.

Los canteranos han tenido que madurar a toda prisa. Casi contra natura.

A Francho, Azón y a mí nos está costando afrontar esta situación. Vernos tan apurados en la zona de abajo es difícil, pero seguro que esto nos hace mejores futbolistas en el futuro.

El contexto actual nada tiene que ver con el de su debut liguero en Lugo, hace casi un año y con el equipo peleando por ascender. ¿Se juega de forma distinta?

Por supuesto. Cuando debuté llevábamos una dinámica sensacional, estábamos en puestos de ascenso directo, y la confianza en uno mismo es otra. Eso se nota mucho y te hace mejorar tu rendimiento. Ahora, en un momento complicado como el que vivimos, el equipo está cohibido y no se atreve a hacer cosas que antes sí intentaba.

Jim se caracteriza por ser un motivador que exprime al máximo a sus futbolistas. ¿Genera esto mayor desgaste? ¿Llegan justos a la recta final?

En mi caso no. Me gustan los entrenadores que meten caña porque, si no, te acabas relajando. La exigencia es positiva y tenemos que ser capaces de acabar estas cuatro jornadas al máximo rendimiento a pesar del cansancio.

El míster también se define por su propuesta de fútbol control. Teniendo en cuenta las limitaciones de la plantilla, ¿era esta la única vía hacia la salvación?

Juan Ignacio Martínez ha sabido explotar nuestras virtudes y tapar las carencias. Eso es lo que nos está haciendo sacar puntos, su capacidad para sacar las cosas buenas de cada uno y corregir las malas.

La mayor virtud de este Real Zaragoza, sin duda, es la solidez defensiva. ¿Qué ha cambiado Jim respecto a sus predecesores?

Con todos los entrenadores que hemos tenido hemos entrenado de forma parecida, pero es cierto que con Juan Ignacio, por la razón que sea, estamos consiguiendo mejores resultados. Somos seguros atrás y solo nos queda mejorar en el aspecto ofensivo. Si somos capaces de meter goles, ganaremos los partidos.

La temporada se consume y el problema persiste.

No tengo muy claro de qué forma se puede solventar, pero tenemos que ser capaces de meter goles porque, si no, no se ganan los partidos. Esto no es una crítica a los delanteros; marcar goles es trabajo de todo el equipo. De la misma forma que cuando dejamos la puerta a cero hay que dar mérito a todas las líneas, el atacar mejor implica a todo el equipo. Ya sea a balón parado, de rechace, o como sea, tenemos que marcar para poder ganar los partidos.

Llegar a la última jornada con el descenso en juego sería de infarto, más aún para un zaragocista de cuna como usted. ¿Cómo vive su entorno esta situación?

Llevo toda la vida en el Real Zaragoza y este es un momento que a nadie le gusta. Cuando venimos de derrotas, mi familia me ve sufrir y me intenta animar para que me recupere lo antes posible. Con la afición estoy encantado; nunca ha tenido malas palabras hacia mí, y eso me hace más fuerte. Necesitamos que nuestra gente nos dé el último aliento.

Apenas quedan dos semanas y media. Probablemente, las dos semanas y media más importantes de la historia del club.

Ahora es cuando más unidos tenemos que estar. La temporada depende de estos cuatro partidos. Tenemos que estar juntos y ser una familia para sacar esto adelante.

Como dijo antes, superar esta temporada les hará mejores en el futuro, en un futuro que empieza hoy.

Hay que conseguir la salvación para pensar cuanto antes en la siguiente temporada. Formar parte del proyecto que consiga el ascenso sería el mayor de los premios. Después de tantos años en Segunda División, devolver al Real Zaragoza a Primera es el sueño de todos.