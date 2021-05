Se desata la 'Cristianmanía'

Que el gol de Cristian Álvarez la noche del viernes en Lugo entra directamente a formar parte de la historia del Real Zaragoza lo demuestran varios hechos irrefutables: su posible implicación deportiva, su trascendencia mediática... y el inesperado boom de venta de equipaciones de portero con el nombre y dorsal del argentino desde su cabezazo en el Anxo Carro. En este sentido, el club aragonés ya ha despachado más de un centenar de camisetas del guardameta en las últimas horas.

En la tienda del Real Zaragoza, tanto física como online, no vivían un boom así desde la mediática llegada del japonés Shinji Kagawa en agosto del 2019, que reventó las mejores previsiones de venta de camisetas. La explosión con Cristian es muy significativa, y más teniendo en cuenta que se trata de una prenda de portero, que anualmente representa menos del 10% de las ventas oficiales. Un zaragocista adquirió cinco (en todos los colores disponibles) y varios se hicieron con dos, una de talla adulta y otra infantil. Se compraron zamarras del argentino desde todos los puntos de Aragón e incluso muchas de zaragocistas fuera de la Comunidad.

La primera, de hecho, la adquirió Jesús Gómez, un zaragocista que vive en Cataluña y sufre con su equipo desde la distancia. "Estaba viendo el partido muy desanimado con el 2-1. Se nos escapaba un resultado muy importante y cuando vi que subía Cristian pensé '¿Y si marca?' Él es capaz", relata el zaragocista. "Es uno de los goles que más he celebrado en la historia del Real Zaragoza. Lo grité como un loco y, 15 minutos después, ya estaba en la página web del club comprando mi camiseta", agrega orgulloso. "Fue el empujón definitivo porque ya llevaba tiempo pensando en adquirir la camiseta de Cristian. Es uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del Real Zaragoza. Es una satisfacción que sea futbolista de nuestro equipo en Segunda División. Estoy seguro que ha tenido ofertas para salir y ha decidido quedarse con nosotros. Nos ha salvado en decenas de partidos... y ahora hasta marca goles", subraya el primer comprador de la camiseta de Álvarez junto al dorsal '1'.

David González es otro de los que compró la noche del viernes una camiseta del arquero del Zaragoza. "Mi hijo Aarón, que tiene 8 años, estaba ya en la cama aburrido, dejó de ver el partido con el Lugo en la segunda parte. En el último minuto, me escuchó gritar el gol y salió corriendo como un loco de su habitación y me empezó a pedir la camiseta de Cristian, que es su ídolo. Me pidió camiseta, el pantalón y las medias. Las de color fluor, las del gol", relata. "Es un gol se merecía Cristian más que nadie. Además, estoy seguro de que este punto va a ser el que nos salva. Es un portero increíble, que lleva años con un nivel de selección argentina", destaca González.

Aprovechando la ocasión, el Real Zaragoza ha prorrogado hasta el 31 de mayo una promoción que tenía vigente hasta el 30 de abril que incluye un descuento del 30% para los socios (que se suma al 10% habitual) en las equipaciones de portero de esta temporada. Además, la compra incluye un balón firmado por Cristian Álvarez y Álvaro Ratón, los dos guardametas del primer equipo.