Real Zaragoza: el desafío de Lugo

Nadie esconde en el vestuario del Real Zaragoza la sobrecarga de relevancia de la visita al Lugo de este viernes, porque a nadie se le escapa que el volantazo más determinante de la carrera hacia la salvación debe salir del césped del Anxo Carro. “El partido de Lugo puede decidir el futuro del final de la temporada”, resaltaba el goleador Juan Narváez este lunes, consciente, como todos sus compañeros, del carácter decisivo, vital, de la cita, quizá la más relevante de toda la temporada en curso. El Zaragoza visita a un equipo hundido, desangrándose después de 16 jornadas sin conocer la victoria y al que se le puede abrir una brecha de ventaja de nueve puntos: al Zaragoza le podrían meter en el descenso en el tramo final otros rivales, pero difícilmente le echaría ya el guante el Lugo. Y es aquí donde al equipo de Juan Ignacio Martínez se le abre un mar de dudas.

Los equipos débiles de la categoría no son una de sus fortalezas. El partido de Lugo, más allá de su trascendencia general, contiene el desafío de vencer a un igual, a un rival directo, una empresa que, a lo largo de toda la temporada, especialmente en los últimos meses, ya con JIM y conforme la clasificación ha tomado forma, se ha revelado complicada. Si el Zaragoza no está ya respirando tranquilo en la zona media-alta de la tabla después de la reacción impulsada desde la llegada de su entrenador; ha sido por sus deslices más o menos recientes contra rivales directos: Albacete, Alcorcón, Sabadell, Logroñés, Cartagena… Ha ninguno de ellos ha ganado en esta segunda vuelta.

Ahora, le toca el Lugo, precisamente, el equipo contra el que debutó JIM en diciembre en liga, con victoria. Entonces, el Lugo estaba a años luz del Zaragoza. Ni siquiera, por las distancias clasificatorias, se observaba en los gallegos un adversario íntimo, con la permanencia como foco de sus preocupación también. Pero la Segunda División nunca cierra las puertas a cualquier desarrollo.

Y el Lugo es ahora mismo el equipo con peor color de toda la categoría, un rival directo con todas las letras para el Zaragoza. De los equipos metidos en la pugna por la salvación -los siete peor clasificados más, el Oviedo, solo un punto por encima-, al conjunto aragonés solo le falta enfrentarse a los lucenses y al Castellón, a falta de tres jornadas para el final, en La Romareda. Con todos los demás ha completado sus dos encuentros. De todos ellos, el Zaragoza solo ha ganado en el campo tres partidos: al Albacete en la primera vuelta, al Lugo en el estreno de JIM y al Logroñés unas semanas después. Todo triunfos en La Romareda. Hay que añadir una cuarta victoria, pero obtenida en los despachos por la alineación indebida del Alcorcón en el comienzo de la temporada. Son los únicos cuatro triunfos sumados en los 14 partidos ya jugados con los equipos actualmente implicados en la permanencia.

Frente al colista Albacete, el Zaragoza tiene una de cal y otra de arena. Le ganó 1-0 en La Romareda, pero perdió en el Carlos Belmonte por 1-0 con un gol de penalti. Subiendo por la tabla llegamos al Lugo, al que el equipo aragonés le ganó 1-0 en el estreno de JIM a falta de completar los dos duelos este viernes. Al Sabadell, tampoco le pudo tomar la medida el Zaragoza: empate (0-0) en La Romareda a finales de octubre cuando era colista y empate de nuevo (1-1) en la Nova Creu Alta cuando Narváez dispuso de un penalti para ganar. Al Alcorcón no se le ganó en el campo en su estadio (0-0), aunque sí en las oficinas (0-3), un triunfo administrativo que permite al Zaragoza vencer el diferencial goleador particular, pues, en La Romareda, los alfareros se llevaron los tres puntos (0-1). Contra el Cartagena, el Zaragoza ha empatado sus dos partidos: en tierras murcianas (1-1) y hace un par de semanas en la capital aragonesa (0-0). Sí le pudo ganar en su estadio al Logroñés (2-0) en enero, pero no en la segunda vuelta, con un empate (1-1) en Las Gaunas. Con el Castellón, se perdió 1-0 y falta el duelo de La Romareda. Y contra el Oviedo se han perdido los dos enfrentamientos: 1-2 en Zaragoza y 1-0 en Asturias. Es contra el Oviedo, precisamente, el único rival de abajo con el que, de momento, se tiene perdido el ‘gol averaje’ particular.

En total, de 14 partidos, el Zaragoza solo ha ganado tres en el campo, empatado seis y perdidos cinco. El Lugo es el siguiente escalón en este reto de los rivales directos. En el momento cumbre de la temporada, en una jornada decisiva, el Zaragoza se enfrenta al desafío de romper su mala dinámica en este tipo de partidos, contra equipos tanto o más necesitados que él. Es una de sus espinas de la temporada. De extraérsela contra el Lugo -y también en el duelo pendiente contra el Castellón-, el equipo de JIM tendrá tres cuartos de la salvación en el bolsillo.