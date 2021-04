Narváez sigue entre algodones y Cristian Álvarez se recupera de sus molestias

Juan Ignacio Martínez prepara el trascendental partido del viernes contra el Lugo con un ojo en la fatigada y cargada musculatura de Juanjo Narváez, su hombre más goleador y determinante del equipo. Aunque las exploraciones no advierten ninguna dolencia preocupante y está prevista su participación en tierras gallegas, el delantero colombiano tampoco ha trabajado este martes junto a sus compañeros, siguiendo con el plan de trabajo individualizado que se la ha diseñado esta semana con el fin de aligerarle la carga de trabajo y aliviarle las molestias que arrastra desde el partido contra el Sporting.

No se quiere dar ningún paso en falso en la puesta a punto de Narváez para el partido contra el Lugo y, si es preciso, se le dosificarán los esfuerzos hasta el mismo viernes con el objetivo de que llegue en la mejor de las condiciones físicas. Por su condición de máximo goleador -aunque no marca desde hace cinco partidos-, la prudencia es máxima en la programación de los entrenamientos del colombiano, quien debería integrarse desde este miércoles progresivamente en la dinámica del grupo. De no ser así, las dudas envolverán su presencia en Lugo.

Quien sí estará es Cristian Álvarez, mejorado de la sobrecarga en un gemelo que sufrió contra el Sporting y que no le dejó iniciar la semana de entrenamientos con el resto de sus compañeros. Este martes, ha completado el bloque principal de trabajo a las órdenes de Juan Ignacio Martínez y su presencia en el Anxo Carro, salvo recaída en los próximos días, está contemplada en los planes del entrenador.

Menos clara está el regreso a la convocatoria del Toro Fernández, baja contra el Sporting por un fuerte golpe en el tobillo en uno de los últimos entrenamientos de la pasada semana. El uruguayo sigue al margen, aún con dolor y molestias. Su presencia en la citación contra el Lugo es dudosa y dependerá de su evolución en los dos próximos días de entrenamientos. Va muy justo de tiempo debido a que el partido se juega en viernes, cuestión que va en contra del delantero, pero no está aún descartado.

Las dos bajas seguras de JIM para Lugo son Javi Ros y Pichu Atienza, ya en la fase final de la recuperación de sus respectivas lesiones.