La titularidad de Iván Azón y Francés, el secreto de Jim en Gerona

Iván Azón y Francés, los dos dieciochoañeros de la plantilla zaragocista (Francho está en los 19 cumplidos) son los protagonistas de las horas previas al partido del Real Zaragoza esta noche en Gerona. ¿Serán titulares o no?, es la pregunta generalizada y extendida entre el zaragocismo. No hay respuesta anticipada de Juan Ignacio Martínez ‘Jim’, el loado entrenador que, fiel a su estilo de tratamiento de los partidos, aguardará hasta última hora –en la charla en el hotel a media tarde– para comunicar al equipo la composición del once inicial.

Lo de Iván Azón es, hace varias semanas, asunto de debate y mentideros. Conversación estrella entre zaragocistas. Foco de máxima atención como derivada de la negativa respuesta durante todo el año de los delanteros senior de la plantilla. La gente pide a Azón desde el principio, algo que Jim no ha considerado nunca hasta hoy. El fornido punta canterano no ha sido titular jamás desde que llegó el preparador de Torrevieja, pese a acumular 21 partidos de liga en su currículum vitae en este año de su debut como profesional con edad juvenil. Sí que lo fue en la anterior etapa con Iván Martínez al frente del banquilllo, pero en una fase de resultados nefastos para el equipo que deterioraron todos los análisis, globales e individuales.

Hoy parece ser el día, aunque nadie se fía de lo que decida finalmente Jim. El ratio de goles de Azón (dos en liga y un tercero en Copa, jugando solo a ratos) en comparativa con sus colegas de área, Gabriel Fernández (cero goles en todo el año), Vuckic (cero goles en todo el año) y Alegría (un gol desde su llegada en enero) parece que va a volcar la romana por fin hacia su lado. Es probable que hoy sea el ‘31’ (dorsal del aragonés) el que haga de referencia goleadora en Montilivi desde el pitido inicial y, así, Jim varíe su parecer de considerarlo un excelente revulsivo para las fases finales de los partidos, siempre trabados.

Juan Ignacio, que empezó dándole toda la responsabilidad goleadora como delantero centro al uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández, mudó su criterio cuando vino Alegría en el mercado invernal, cedido por el Mallorca y de la mano de su mentor, el nuevo director deportivo zaragocista Miguel Torrecilla. Cuando Alegría empezó a flojear hace un mes de forma evidente, Jim sorprendió regresando a la opción ‘Toro’, hace diez días en Fuenlabrada. Está costándole al entrenador darle los galones a Azón, algo que esta noche es esperado por todo el mundo. Es, sin duda, la incógnita más mediática de la noche, de la que se hablará mucho suceda lo que suceda, juegue o no juegue de inicio Iván.

Francés, tocado

Si Iván Azón es la equis (x) de la ecuación de hoy en Gerona, Alejandro Francés es la y (i griega), otra interrogante a despejar sobre el césped una hora antes del partido. El joven central zaragozano, que viene dando un rendimiento notable –si no sobresaliente– en la mayor parte de los partidos de este abrupto curso en el que le ha tocado en suertes estrenarse con regularidad en el primer equipo (el año pasado tuvo un par de escarceos forzados con Víctor Fernández), ha pasado mala semana y no ha entrenado bien. Sufrió un golpe el domingo último ante el Almería y ha viajado tocado.

La irrupción del galo Mathieu Peybernes –otro de los fichajes invernales– hace mes y medio ha supuesto en más de un choque que Jim deje a Francés entre los reservas. Y esta noche esa posibilidad está abierta de par en par. Peybernes es la antítesis de Francés, es veterano (30 años), alto y potente (1,88) y, además, no lo ha hecho nada mal cuando ha jugado en el eje de la zaga junto a Jair. El pasado domingo no pudo jugar porque su equipo matriz, el Almería precisamente, había exigido una cláusula en su cesión de enero para que no actuase contra ellos en La Romareda. Y así fue. Mathieu está hoy fresco, descansado y, enfrente, hay un peligroso ‘dinosaurio’ de las áreas como Stuani. Todo parece confluir en un escenario propicio para que Francés sea el central relegado al banquillo, hecho que siempre genera pros y contras entre los observadores externos.

El Girona, mermado

El rival zaragocista, el irregular Girona que dirige Francisco Rodríguez con la sensación de que la temporada puede ser para ellos un fiasco monumental de no lograr alcanzar la promoción de ascenso a Primera –partirán hoy a 6 puntos del Rayo Vallecano, que es quien les precede en la sexta plaza–, cuenta este viernes con importantes bajas en su elenco de titulares.

El técnico andaluz no contará por sendas lesiones ni con el experimentado central colombiano Bernardo (31 años), ni con el delantero Pablo Moreno, cedido por el Manchester United, club con el que los catalanes están directamente emparentados como SAD. Asimismo, convalecen de contagio de covid-19 el lateral Franquesa y el punta Valery.

Francisco recupera, de forma algo forzada por las circunstancias, al mediapunta Samu Sáiz, al pivote Terrats y al central Juanpe.