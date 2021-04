Jim continúa en 'fase revolucionaria' en la alineación del Real Zaragoza ante el Almería

Alejandro Francés, defensa central aragonés que suple a Mathieu Peybernes, cedido por el Almería y que no puede jugar este domingo ante su ex equipo por la llamada 'cláusula del miedo', era la única novedad esperada en el once titular del Real Zaragoza ante los andaluces este domingo a las 16.00 en La Romareda. Pero no será, ni mucho menos, el único cambio visible en la alineación.

Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador zaragocista, prosigue en fase de revolucionar su equipo base en esta recta final del torneo, la hora de la verdad. Deja fuera, respecto del último día en Fuenlabrada, a Eguaras y Bermejo, dando entrada en el once a Sanabria y Francho. Y continúan en la titularidad Adrián González y Gabriel 'Toro' Fernández.

El Real Zaragoza afronta un partido de alta dificultad ante el tercer clasificado de la liga, uno de los favoritos para el ascenso directo, que anda todo el curso peleando con Espanyol y Real Mallorca por ese objetivo y ahora está en una fase culminante para lograrlo o, por el contrario, asumir que deberá esperar a la lotería de la promoción para alcanzar su fin. Es el primero de los cinco enfrentamientos del mismo tenor (en nueve que quedan para el final del torneo) que los zaragocistas tendrán que dirimir de aquí al 30 de mayo. Palabras mayores para un equipo, el aragonés, con dificultades para ganar, para marcar goles, para sacar adelante sus duelos desde septiembre.

La alineacion blanquilla estará compuesta por Cristian Álvarez; Tejero, Francés, Jair, Nieto; Zapater, Francho; Sanabria, Adrián González, Narváez; y Gabriel Fernández.

En el banquillo se sentarán Ratón, Vigaray, Chavarría, Javi Hernández, Igbekeme, Eguaras, Bermejo, Larrazabal, Zanimacchia, Vuckic, Alegría e Iván Azón.

Por parte almeriense, su técnico, el portugués José Gomes, que cuenta con las bajas de los sancionados Ivanildo Fernandes y el aragonés Morlanes, opondrá a Makaridze; Baillu, Cuenca, Maras, Akieme; Petrovic, Samu Costa, Robertone; Brian Rodríguez, Lazo; y Sadiq. Los suplentes rojiblancos serán Fernando, Buñuel, Schettine, De la Hoz, Centelles, Carvalho, Aketxe, Villar, Chumi, Villalba y Ramazani.

Arbitrará el colegiado madrileño Ortiz Arias, apoyado en el videoarbitraje (VAR) por el asturiano Areces Franco, uno de los tres especialistas en esa disciplina de nuevo cuño (junto a Varón Aceitón y Pérez Pallas) al haberse retirado prematuramente por ser descendido a Segunda B el pasado verano y renunciar a seguir pitando sobre el césped.

La tarde es lluviosa en Zaragoza, con 14 grados al inicio del partido (extraordinariamente, a las 4 de la tarde), después de que hayan caído muchos litros por metro cuadrado desde la madrugada anterior. El césped de La Romareda, por ello, estará muy mojado y rápido.