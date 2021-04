Adrián González: "Yo no he venido aquí a pasar el rato"

Adrián González, seguramente el fichaje más llamativo -por currículum vitae- del pasado verano en el Real Zaragoza, habló en este 8 de abril por primera vez en lo que va de temporada. Antes, simplemente no tenía lugar su comparecencia porque no jugaba. Entre lesiones musculares, bajo rendimiento en los brevísimos momentos en los que fue utilizado por Baraja (el primer entrenador de tres en este abrupto curso) y la tardanza de Juan Ignacio Martínez, el actual técnico, en confiar en él, Adrían no estrenó la titularidad hasta el pasado lunes en Fuenlabrada, en la jornada 33, pasados más de 7 meses de competición. Por todo esto, el envoltorio del mensaje emitido por González ha destilado gotas de reivindicación, de un sentir dolido y, también, de ganas por aportar su trabajo en las últimas 9 citas ligueras, las que restan, donde el Real Zaragoza se juega la vida, eludir el descenso a Segunda B (Primera Federación desde el año próximo).

NOTICIAS RELACIONADAS La revolución de Juan Ignacio Martínez, una llamada al amor propio

"Estoy viviendo este primer año en Zaragoza con la cabeza fría. No he sido nunca jugador de tener lesiones y aquí me ha sucedido. No es agradable ver desde fuera cómo sufre el equipo. No han sido momentos agradables, yo era nuevo aquí y no podía jugar. Siempre he tenido ganas de estar ahí, ayudando a mis compañeros", comenzó describiendo el madrileño.

Adrián, enseguida, esgrimió su mensaje más afilado. "Hace mucho tiempo que dejé atrás la lesión y estaba bien físicamente. Han pasado muchos partidos hasta que he podido ser titular. Yo pensaba que podía haber entrado antes, pero son decisiones del entrenador. Esta es una situación a la que no estoy acostumbrado porque he sido siempre un jugador muy activo en mis equipos", subrayó González, de 32 años y ex del Castilla, Rayo Vallecano, Getafe, Gimnástic de Tarragona, Celta, Elche, Racing de Santander, Eibar y Málaga, que porta más de 200 partidos en Primera División en su expediente profesional.

El '8' blanquillo quiso dejar claro su talante en esta temporada tan insustancial en el Real Zaragoza. "Yo no he venido aquí a pasar el rato. Pero hay muchas cosas que no puedo controlar, entre ellas las decisiones del entrenador. Cuando decidí venir al Real Zaragoza pensaba en clave de ambición deportiva, de pelear por el ascenso y ser importante en este equipo. Por ahora, no se ha dado ni una cosa ni la otra", indicó sin rodeos.

Y no paró ahí su discurso. Adrián, en silencio desde el día de su presentación en agosto, ha dejado 10 minutos de rueda de prensa llenos de contenidos. "Sin desmerecer a los compañeros, yo creía que era un jugador que podía aportar mucho al equipo. Ahora viene el último tramo de la liga, en el que nos jugamos todo. Y para mí no es ningún marrón tener que jugarlo. Quiero estar ahí, participando", se reivindicó a la vez que contaba su relación con Jim. "En lo personal, mi relación con él es buena. Yo no he querido ir a pedirle explicaciones de por qué no jugaba. Él sí que me habló hace un par de semanas y me dijo que estaba contento con mi trabajo en los entrenamientos, pero que la decisión de las alineaciones era suya", expuso el jugador.

En su comparecencia pública, Adrián González también comentó aspectos tácticos. "En Fuenlabrada, el lunes, jugamos un partido muy trabajado pero poco vistoso. Tenemos mucho margen de mejora por delante. Cada uno, individualmente, tenemos que soltarnos un poco más, bajar la pelota al suelo más. La situación del equipo nos hace estar atenazados. Es importante que todos demostremos por qué estamos aquí. Sabía que el partido en el campo de Fuenlabrada iba a ser muy complicado para mí, jugando detrás del Toro Fernández. Y así se pudo ver. Hubo mucho juego directo. Necesitamos dar un paso adelante, no jugar solo atrás. Esta plantilla tiene más calidad, puede jugar al fútbol", dijo el veterano jugador zaragocista en su jugosa rueda de prensa.