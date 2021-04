Jim: "En el otro fútbol, el equipo estuvo espectacular"

"Estoy emocionado, impresionado con la predisposición del equipo", confesó el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, nada más consumarse el triunfo en Fuenlabrada. El técnico admitió que no fue un duelo brillante e, incluso, reconoció que el rival "fue muy superior" durante el tramo inicial del partido. Sin embargo, subrayó la capacidad competitiva de su equipo, que logró "sobreponerse" en un escenario "de gran dificultad" y contra un oponente "incómodo, con mucha energía y muy activo en la presión", hasta acabar sumando "tres puntos muy importantes" en el recorrido hacia la salvación.

"El Fuenlabrada nos superó los primeros 15 minutos. Hay que elogiar al rival, que estuvo muy bien en el inicio, mientras que a nosotros nos costó muchísimo adaptarnos", reconoció el preparador del Real Zaragoza, que consideró "decisivo" el penalti detenido por Cristian Álvarez a disparo de Ibán Salvador. "Fue importante que ellos no lograran adelantarse en el marcador", recordó Jim.

"A partir de ahí, el equipo creció y supo interpretar el juego. Después, Iván (Azón) estuvo genial e intervino en la jugada del penalti, que luego se tradujo en la victoria", analizó el técnico del Real Zaragoza, quien, pese a citar al canterano, enseguida anunció su intención de "destacar el rendimiento colectivo", en lugar de referirse "a las individualidades".

A Jim, sin embargo, enseguida le preguntaron por la suplencia de Iván Azón, quien viene reclamando un mayor protagonismo en el terreno de juego. "No voy a entrar en aspectos individuales –reiteró el entrenador zaragocista–. Simplemente, para el partido ante el Fuenlabrada he creído mejor comenzar con Gabriel Fernández en el campo. Y cuando le toque jugar a Iván, sé que lo hará bien porque tiene una gran actitud y porque siempre que sale ofrece un gran rendimiento", explicó.

¿Fue un buen partido? Aunque no hubo brillantez, Jim consideró "muy positiva" la actuación de sus jugadores. "Vuelvo a decir que el Fuenlabrada, en los primeros 15 minutos, nos apretó muchísimo y nos sometió a un estrés constante. Sin embargo, después supimos competir. No era fácil hacerlo ante este rival, y menos cuando se habían producido cambios en la alineación. En el otro fútbol, el equipo estuvo espectacular", señaló el entrenador del Zaragoza, que reiteró la relevancia del triunfo en una jornada en la que sus futbolistas "jugaron con la presión" de conocer los triunfos del Castellón, el Logroñés y el Cartagena, lo que no era "nada fácil".

Más información El Real Zaragoza gana de penalti en el 85 un partido clave en Fuenlabrada