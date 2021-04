El uno a uno del Real Zaragoza en su victoria por 0-1 este lunes en Fuenlabrada

CRISTIAN ÁLVAREZ 3

Solo el penalti parado a Ibán Salvador al principio del partido ya es oro molido. Además, desvió otro chut por alto al mismo jugador en un paradón. Vital.

TEJERO 3

Su primer tiempo fue pobre, fallón con el balón, desbordado. Mejoró tras el descanso. El sobresaliente se lo da el penalti que lanzó, su templanza

PEYBERNES 2

Excelente por alto, siempre en el sitio correcto y con contundencia. Con el balón sufrió más. Hizo un par de cortes providenciales. Bravo, peleón.

JAIR 0

Volvió a hacer un penalti evitable al inicio que, esta vez, por fortuna, no penalizó. Dudó atrás en un par de centros. En ataque, erró dos opciones claras

NIETO 1

Sin brillar especialmente, hizo su labor defensiva con correccción, sin exquisiteces. Dio salida hacia arriba al equipo, sin tino en el pase muchas veces.

EGUARAS 0

Caótico su primer tiempo, incapaz de poner orden en un equipo inconexo. Perdió dos balones letales incomprensibles. Sustituido e el descanso.

ZAPATER 2

Entre la planicie, sigue siendo el que más rasmia imprime. Cubrió campo a destajo, siempre muy solo. Bien a balón parado. Ayer no fue suplido.

ADRIÁN GONZÁLEZ 0

Primera titularidad del curso y decepción. Lento, espeso, con poca sustancia futbolística. Flotó en tierra de nadie y no aportó soluciones al ataque. Mal.

BERMEJO 0

Otra vez apagado, como si no hubiera comparecido durante infinidad de minutos. Muy atrás, no se fue de nadie ni llevó balones arriba. Fue relevado.

NARVÁEZ 0

Escorado siempre a la banda izquierda, no logró zafarse de la marca de Sotillos y los apoyos de los centrales. Ofuscado, no le salió nada. No remató.

GABRIEL FERNÁNDEZ 0

Titular de nuevo tras su ostracismo reciente. No dio una a derechas, mal con el balón, sin conectar un solo remate en los centros. Con muy poca solvencia

FRANCHO 1

Jugó la segunda mitad en vez de Eguaras. Trató de subir balones a la zona delantera, con escaso éxito. Se refugió en tareas de corte defensivo. Desigual.

SANABRIA 1

Entró en vez de Bermejo y se asentó en el flanco derecho del ataque. Corrió mucho, ayudó atrás varias veces con acierto. En ataque, casi nada.

IVÁN AZÓN 3

Participó en los 8 últimos minutos en vez del Toro. En su primera acción provocó el penalti de la crucial victoria del equipo. Eso solo ya define las cosas.

ALEGRÍA S. C.

Entró de la mano de Azón en un doble cambio, en su caso por Adrián. No pudo conectar con ninguna jugada, su aportación fue anecdótica, sin más.

FRANCÉS S. C.

Jim lo utilizó a partir del minuto 91, en los últimos 4, como tercer central, quinto defensa puro, para evitar riesgos ante el acoso local. No tuvo que aparecer.