Clemente: "Estoy convencido de que el Logroñés y el Zaragoza se salvarán"

¿Qué tal va de la lesión?

Estoy mejor. Esta es la segunda semana de la lesión. Es una rotura en le bíceps femoral, en el isquiotibial. Tengo para un par de semanas más para competir. Me lesioné en el partido contra el Málaga, hace dos domingos.

Lleva jugados 1.500 minutos este curso, juega todos los días…

Estoy muy contento. Se trata de esto, tener minutos y sumar partidos en Segunda División A. Como en Zaragoza no iba a tener estos minutos, decidimos salir para encontrarlos. Y la verdad es que estoy contento porque el objetivo era ese y lo estoy consiguiendo.

El Logroñés solo vence cuando juega Clemente. Solo ha ganado dos partidos sin usted...

Eso son números, estadísticas. El equipo también supo ganar sin mí ante el Almería y el Sabadell, cuando tuve que acudir citado con la selección española sub 21. Estar fuera nunca viene bien. Además, ahora que estamos en una dinámica más negativa, me da rabia no poder estar allí, ayudando a mis compañeros.

¿Cómo ve al Real Zaragoza?

En las últimas jornadas ha mejorado considerablemente. Se le ve ahora con las ideas más claras, muy seguro, muy seguro de lo que hace. Es un equipo sólido, difícil de hacerle daño. Durante la temporada, en algún momento parecía sencillo ganarles. Ahora eso ha cambiado para bien. Se les ve duros y compactos, complicados de ganar.

En Zaragoza se califica el partido como fundamental, casi decisivo de cara a la salvación.

Sería una golpe encima de la mesa para el Real Zaragoza, pero también para nosotros. De todas formas, aún quedarán muchos puntos por jugar. Y se ha demostrado que no puedes dejar de sumar. Por ejemplo, nosotros al final de la primera vuelta estábamos casi salvados, en una zona muy tranquila en la mitad de la tabla clasificatoria, con 27 puntos, y ahora se ha complicado la situación.

¿Qué les ha ocurrido?

Al final, te toca jugar con equipos de arriba, y es más complicado. También, esa pizca de fortuna que tuvimos en algunos partidos de la primera vuelta ganando por 1-0, ahora son empates o derrotas.

¿Qué fortalezas destacaría del Logroñés?

La palabra equipo. Sabemos que para poder competir con cualquier rival tenemos que exigirnos el máximo, superarles en intensidad, en vivir el partido. Sabemos que, si no damos ese nivel de competitividad, es muy difícil que podemos sacar resultados positivos.

¿Qué es lo que más teme del Real Zaragoza?

Es un equipo que ha mejorado. No es sencillo hacerles daño. Sobre todo, cuando se ponen por delante, se juntan muy bien. Es difícil generarles peligro. Además, tiene jugadores de calidad arriba. Está Juanjo Narváez, Bermejo… Te aparecen en dos jugadas y te pueden hacer gol en un momento.

¿Se ve en el futuro en el Real Zaragoza?

Desde luego. En Logroño estoy muy bien, pero Zaragoza es mi casa. Aquí estoy cedido e insisto en que me encuentro muy bien; pero quiero jugar en el Zaragoza. De allí soy y allí me dice. Y me gustaría estar muchos años allí.

Este sábado, lesión al margen, no hubiera jugado contra el Real Zaragoza.

Tampoco jugué en la ida…

¿Cree que se van a salvar los dos equipos?

Sí. Y estoy convencido de ello . Logroñés y Zaragoza se van a salvar. Por cierto, el Logroñés es el equipo mejor clasificado de entre los equipos recién ascendidos desde la Segunda División B.

Ese dato que aporta es rigurosamente cierto.

Es verdad que llevamos una racha muy mala de resultados en las últimas jornadas, pero seguimos dando la cara todos los días. Competimos en todos los partidos. Y no hemos estado en puesto de descenso en ningún momento de la temporada. Y dicho esto, repito que nos vamos a salvar los dos.