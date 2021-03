Juan Ignacio Martínez: "La Romareda, incluso vacía, vibra"

La fortaleza como local, con la captura de 15 de los últimos 18 puntos disputados en su madriguera, sostiene las opciones de un Real Zaragoza que continúa habitando al borde del abismo, con 30 puntos, solo uno por encima de la cota del descenso a Segunda División B. A esa firmeza apeló este sábado el técnico Juan Ignacio Martínez para alimentar las opciones de salvación ante la visita de este lunes del Mirandés. “Al final, los números en La Romareda están siendo muy buenos. Tenemos que meter toda la energía en este partido del lunes. Sabremos cómo habrán quedado el resto de equipos. La Romareda, incluso vacía, vibra. A través de nuestros mensajes, intentamos que La Romareda sea un campo complicado”, se arrancó Jim en la rueda de prensa telemática.

El técnico levantino repasó la larga semana tras el revés sufrido en el campo del Rayo Vallecano. “De un viernes a un lunes, se hace muy larga la semana, además cuando los puntos los tuvimos en la mano en Vallecas. Fue una adversidad que hay que intentar que no vuelva a suceder porque estamos en un momento crucial. Me quedo con la autocrítica de los jugadores. A nivel colectivo, todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Ahora viene un Mirandés con sus defectos y virtudes. Ellos están en una situación muy buena”, advirtió Jim.

La baja por lesión de James Igbekeme supone una adversidad más a la hora de preparar el partido. “Cualquier jugador viene bien en este esprín final. La lesión de James sucedió de una manera fortuita. Fue en en pase pase, no en un choque con un compañero. No creo que se alargue más de una semana. Es una distensión, pero no sé el alcance”, concretó el técnico.

El gestor de recursos humanos del Real Zaragoza ofreció sus perspectiva del encuentro. “Estamos con mucha necesidad de puntos, lo decimos semana tras semana. Son muchas las circunstancias que se juntan porque juegas el último en la jornada. En cualquier caso, tenemos que enfocarnos hacia el Mirandés, tenemos que ser el Zaragoza en su mejor esencia. No va a haber revoluciones en el equipo. Hay que contar con la baja forzada de Francés. También hay que valorar el rendimiento de los que están jugando. Estoy convencido de que, con los que jueguen, el rendimiento va a ser bueno”, tranquilizó Jim.

Cada vez restan menos jornadas y todo el mundo comienza a hacer cábalas. “No hago cuentas, pero al final hay que sumar muchas victorias. Hay que pensar en la próxima victoria. El jugador se tiene que ver con más puntos. En las trece jornadas que quedan, tenemos que sumar muchas victorias”, esbozó, ante de reforzar la moral de los suyos con argumentos futbolísticos. “Estamos convencidos de la salvación porque es así. El equipo está compitiendo. Es verdad que perdemos puntos por accidentes o errores que no son normales; pero el equipo, las sensaciones que transmite, también vemos la parte positiva para reforzarnos. Quedan pocas jornadas. Y en las últimas jornadas, todos los equipos suman muchos puntos”, consideró.

Jim ofreció después una terapia ante todo preventiva. “Vamos a intentar minimizar los errores, los desajustes, a través del rendimiento. Intentar que las tomas de decisiones sean correctas. Sobre todo, si son cerca de la portería, que penalizan con un gol en contra en caso de error. Eso es lo que nos ha pasado últimamente”, explicó.

Respecto a las novedades que puede presentar la alineación, Jim sacó la libreta y dejó algunos nombres. “Francés estaba en un momento muy bueno, pero no puede jugar. Peybernes vino como refuerzo de invierno. Peybernes Ha aumentado el rendimiento de los compañeros tanto en los entrenamientos como en los partidos. Tiene experiencia. Esperamos la mejor versión de él el lunes, igual que de Jair como de todo el equipo. La vuelta de Francho y Juanma (Sanabria), que son jugadores más específicos, además de la variable de meter dos delanteros. La duda la tengo y se la transmitiré al equipo”, concluyó Juan Ignacio Martínez.