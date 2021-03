El Real Zaragoza se ha parado. Sobrevive fuera del descenso solo por su mejor diferencia de goles con el Sabadell. Se ha detenido porque la pifió su portero ante el Alcorcón y ante el Oviedo, pero tampoco habría ganado porque arriba no acierta y, lo que es tan o más preocupante, porque no llega. Mueve (61 por ciento de posesión en el Carlos Tartiere), pero no avanza. El motor se le ha gripado a este Zaragoza de Jim. Lo mejor, paradójicamente, el momento, pues todavía resta tiempo para reaccionar. No como a Carlos Sainz en el Rally de Inglaterra de 1998, cuando el motor se le caló a medio kilómetro de la meta y del título mundial. Tommy Makkinen celebró el campeonato viendo la televisión en el hotel. Mientras, el copiloto Luis Moya expresaba uno de los más sinceros lamentos en la historia del deporte. "¡Trata de arrancarlo, Carlos, por Dios, trata de arrancarlo!", gritó Moya. Sin necesidad de elevar la voz, sin aspavientos, pero, en serio: trata de arrancar al Zaragoza, Jim. Que sí, que aquí en Segunda División no quedan 500 metros, que todavía restan 15 partidos, 45 puntos; pero, de verdad: trata de arrancarlo, Jim, que, si no ganamos ya, nos podemos meter en una buena, con puntuación de descenso.

En un momento absolutamente capital en el itinerario de la liga, el Zaragoza necesita arrancar de nuevo. Juan Ignacio Martínez parecía, y en sus primeros partidos desde luego lo logró, encender el motor del equipo aragonés. Fue el Jim motivador, el que consiguió reactivar a un Zaragoza hundido en la tabla. Lo hizo a base de cariño, de diálogo, de respaldo absoluto a un colectivo que estaba sufriendo la presión propia del equipo más grande de la categoría despeñado en la tabla. Pasado con nota este periodo de reanimación, el técnico pasa de ser motivador a ejercer de verdadero entrenador. Ya anunció Jim que quería introducir cositas en el esquema. Y esas cositas no están funcionando, igual que los cambios en pleno partido tampoco están aportando demasiado. Es ese Jim entrenador el que debe surgir para dar soluciones, porque el Zaragoza tiene un problema: no solo no mete y regala, verbos que determinan el marcador de un partido; además, no genera, verbo que determina el resultado de una temporada.

El contexto tampoco ayuda demasiado. Pero no es momento de excusas, sino de soluciones. Llega la hora de pisar el acelerador y Jim se encontrará hoy sin sus dos pilotos, con Francho en cuarentena y con Eguaras sancionado. Francho, aunque lleve la ‘L’, conduce de lujo, y Eguaras, aunque no meta la quinta marcha, sabe negociar las curvas en Segunda. En su lugar, Zapater, Adrián e Igbekeme deben portar el timón esta tarde en la difícil travesía que aguarda ante un Tenerife crecido. Más adelantados, Bermejo, desde la derecha hacia el centro, y Narváez, desde la izquierda hacia la victoria. Y más arriba aún, Álex Alegría, a ver si nos da una ídem. Aunque el que nos la puede dar se apellide Azón, cuando decida ponerlo Jim... Porque el Toro y Vuckic sigue en punto muerto. No hay que pinchar más atrás. Y, sobre todo, Jim debe meter la llave y arrancar de una vez a nuestro Real Zaragoza. Trata de arrancarlo, Jim. Por Dios, trata de arrancarlo...