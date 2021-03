Jim: "Vamos a pelearlo todo hasta el final"

Tres puntos y un partido menos. Ya solo quedan 14. Partido a partido, como siempre fue en el fútbol aunque ahora le adjudiquen el aforismo a Simeone. Se ganó al Tenerife. El triunfo también se reflejó en el rostro del entrenador del Real Zaragoza. "Cómo cambia la cara con la victoria...", dijo Juan Ignacio Martínez nada más tomar asiento en la sala de prensa de La Romareda. "Hemos hecho un trabajo sensacional", añadió en su introducción.

De inmediato, surgió el nombre de Álex Alegría y la trascendencia de la victoria como vectores directores de la comparecencia. "Me alegro mucho por el chico (Álex Alegría), como del mismo modo me habría alegrado si hubiera marcado el Toro. Éramos conscientes de lo que nos estábamos jugando. Estábamos en zona pantanosa en la clasificación", explicó, para luego describir los minutos finales con una metáfora de 2,44 metros de altura: la altura de la portería de fútbol... "Nos hemos colgado del larguero para defender el resultado", escenificó.

Jim volvió a incidir en el esfuerzo grupal para fundamento del triunfo, aunque también destacó la acción que significó el único gol del partido. "No quiero individualizar, sería injusto. Me quedo con el crecimiento del equipo. La jugada del gol ha sido magnífica", enfatizó, para luego incidir en la energía desarrollada por el Tenerife y en la táctica empleada para sujetar el resultado. "El rival no nos creó peligro, aunque nos creé estrés. Al final, hemos intentado arropar al equipo. Eran tres puntos muy importantes", reiteró hasta la saciedad.

Pese a que Jim suele ser reacio a hacer tratamientos individualizados en sus ruedas de prensa, la insistencia de las preguntas propició que el técnico le dedicara una glosa. "No me gusta individualizar. Me alegro mucho por él. Ha hecho el trabajo. A los delanteros se les valora por los goles. Me alegro mucho de su aportación", alabó.

El entrenador zaragocista, puntos absolutamente trascendentales al margen, también relativizó la victoria. "Los resultados influyen en las perspectivas", recordó, para después rebobinar hasta el anterior encuentro. "El partido de Oviedo se decidió por detalles. Tuvimos la opción y no la metimos, y ellos sí la metieron. Hoy -por ayer- hemos sido más contundentes, hemos peleado todo y vamos a pelearlo todo hasta el final", subrayó.

La inclusión terminal de Atienza y el hecho de clausurar la reunión con cuatro centrales en el campo también fue objeto de análisis. "Quedaba poco tiempo, nos dicen el descuento y el rival mete todo arriba. Había que cerrar el partido y lo hemos hecho", zanjó, para después invitar a continuar en el camino. "Cuando vienes de dos adversidades, lo que quieres es ganar. Además, veníamos de perder en casa con el Alcorcón. No queda tiempo, el viernes ya está aquí y jugamos con el Rayo", concluyó Jim