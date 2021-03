La cantera zaragocista, sin protección

Francés, Francho e Iván Azón constituyen los últimos frutos de la fértil cantera zaragocista. La cantera no solo representa el futuro del Real Zaragoza, sino su presente. Pertenece al territorio de la obviedad la trascendencia actual de estos tres juveniles en el conjunto que gestiona Jim. Pero el porvenir está amenazado. Los futuros ‘Franceses’, ‘Franchos’ y ‘Azones’, los mejores talentos de la Ciudad Deportiva, pueden emigrar. De hecho, nueve jugadores de entre 11 y 16 años se han desvinculado unilateralmente del club aragonés en los últimos meses amparados en una legislación que no protege a los clubes canteristas. Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid han sido sus destinos. El último en marcharse, Juan Alegre, futbolista en edad cadete promocionado por el Real Zaragoza a su equipo de Liga Nacional Juvenil. Nada más cumplir Alegre los 16 años de edad, en la entidad zaragocista se recibió en las últimas semanas un burofax que trasladaba la nueva situación del joven jugador, que, según varias fuentes, se ha incorporado al Atlético de Madrid. Otro futbolista de vanguardia en el fútbol base zaragocista, el defensa cadete Álvaro Cortés, todavía no ha querido renovar. Ascendido al primer equipo juvenil, que milita en la División de Honor, Álvaro Cortés, de 16 años, brilla ante rivales de tres años más. El jugador no comunicará su decisión de renovar (o no…) hasta junio próximo. Real Madrid y Barça andan tras sus pasos.

Detrás de esta situación aparece la irrupción de la Ciudad Deportiva como centro de vanguardia de formación. Después de proclamarse campeones de España de categoría juvenil hace dos años, el fútbol base del Real Zaragoza se puso definitivamente de moda en el balompié patrio. Los clubes grandes comenzaron a escrutar el criterio, las razones y los talentos que habían obrado el milagro de que un club censado en la Segunda División pudiera contar con una cantera de tanta valía. Solo un jugador del Barça juvenil (Ansu Fati) costaba hace dos años más que toda la pirámide de equipos de base del Real Zaragoza: el Deportivo Aragón, dos equipos juveniles, dos cadetes, dos infantiles y dos alevines. El criterio (Ramón Lozano y su cuerpo técnico) y las razones (un club que se esfuerza en invertir pese a sus estrecheces económicas) permanecen en la Ciudad Deportiva, pero los talentos peligran. Un cambio en la legislación del deporte aragonés en diciembre de 2018, para equipararlo al nacional, también significó un duro golpe para la política de cantera. Desde entonces, todo jugador menor de 16 años puede firmar por un club en Aragón por solo una temporada. Es decir, todos los jugadores menores de 16 años en Aragón quedan libres el 30 de junio. De esta forma, cualquier jugador de la Ciudad Deportiva (y de cualquier club aragonés) puede irse donde quiera el 1 de julio. Además, sin abonar ningún derecho de formación en ese instante. Paradójicamente, sí se paga un canon al club formador en el caso de firmar por un club extranjero. El ejemplo más cercano lo tenemos hace dos cursos con el fichaje del cadete zaragocista Mateo Mejía por el Manchester United.

En este contexto, en julio pasado se desvincularon del Real Zaragoza los defensas cadetes Adrián González y Dani Martínez (Atlético de Madrid), el delantero cadete Espinal (Barça), el defensa infantil Perales (Real Madrid), el centrocampista infantil Juan Hernández (Barça), y los delanteros alevines Sidney (Barça) y Hugo Manero (Real Madrid). Además, el defensa cadete Hugo Buyla, hermano de ese gran zaragocista llamado Nick Buyla, en principio se marchó del Real Zaragoza para firmar por el Alavés, aunque en Vitoria no confirman la operación. El resto de futbolistas antes enumerados han tramitado su licencia por los clubes indicados. Real Madrid, Barça y Atlético tienen dinero y una legislación que no protege al club formador. Al Real Zaragoza solo le queda seguir trabajando, forjando campeones. Al final, jugarán en el Real Zaragoza los que quieran jugar en el Real Zaragoza. Como Francés, Francho e Iván Azón.