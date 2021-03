Alegría: "No llegamos al área con mucha presencia"

Llegado en el marcado de invierno junto a Peybernes y Sanabria, Álex Alegría es el único fichaje de enero que viene jugando con frecuencia en el Real Zaragoza de Jim. Hasta cinco titularidades consecutivas acumula el ariete extremeño, con seis partidos disputados ya con el camiseta del Real Zaragoza. En sus 431 minutos en el campo, todavía no ha marcado gol... En suma, Álex Alegría ha hablado poco en el campo hasta el momento. Este jueves habló delante del micrófono. “Trabajamos e insistimos en el gol, pero yo creo que no se crean tampoco muchas ocasiones para que llegue el gol. No llegamos al área con mucha presencia. Principalmente es eso. Yo veo más eso que fallemos ocasiones. Porque no estamos teniendo ocasiones”, detalló Alegría.

Más preocupación que alegría evidenció Alegría, que, no obstante, valoró el esfuerzo grupal del Real Zaragoza, incidiendo en la necesidad de abrochar la portería para poder producir puntos. “Sinceramente, yo veo veo trabajar bien al equipo. Está todo los días con bastante ánimo, pero a la hora de sacar los tres puntos, lo principal es dejar la portería a cero, y no la estamos dejando a cero. En esta categoría, si no dejas la portería a cero, es muy difícil hacer dos goles para ganar el partido”, recordó el delantero.

Pese a haber contado con la confianza absoluta de Juan Ignacio Martínez, Alegría todavía no se ha estrenado en el apartado goleador. La palabra presión comienza a gravitar sobre el ariete. “A un delantero se le mira por los goles, eso está claro. Hay que abrir cuanto ante la lata y que vengan los demás. Lo principal es sacar los tres puntos y que el equipo vaya para arriba, eso es lo primordial. En cuanto a mí, no me estoy encontrando en mi mejor nivel. Por la manera de jugar, no estoy participando mucho en el juego. Y para sentirme importante, necesito participar en el juego. Yo creo que en el momento en que entre el primer gol, llegará la confianza y llegarán más goles.”, reiteró

El Tenerife, que llega en gran forma a La Romareda, también puede ser factor. “Cualquier partido ahora mismo es complicado. Puedes jugar contra el primero y ganarle, y jugar contra el último y pasarlo mal. Al final, hay que intentar la portería a cero, que es lo que nos ha faltado en estos partidos”, enfatizó.

Pese a los resultados, Alegría subrayó el potencial que aglutina el plantel de Jim. “Si te pones a analizar, jugador a jugador, hay un gran equipo; pero cuando estás metido ahí abajo... Con la situación como está, los resultados no acompañan. Pero yo creo que en el momento en que encadenemos dos victorias seguidas, el equipo va a ir para arriba. El problema es que no terminamos de enganchar esas victorias”, indicó.

En este contexto adverso, Alegría pide serenidad. “Ni cuando ganamos los dos partidos seguidos pensábamos en estar arriba, ni ahora cuando hemos perdidos dos partidos seguidos pensamos en estar abajo. Hay que tener la cabeza fría, pensar en el partido a partido. Con la plantilla que hay, se puede sacar perfectamente la permanencia. Hay que ir día a día y que se refleje en el campo”, apuntó.

Alegría concluyó hablando de su posición y rol en el campo, además de la dureza del tramo final liguero. “Casi siempre he preferido jugar con otro delantero, pero es más por libertad de movimientos. Yo soy el que fija y le da espacio a los otros delanteros. Soy el que atrae al defensa para que el otro ataque el espacio. En cuanto a los partidos finales, cada partido es un mundo. Vayas donde vayas, va a ser complicado. Los partidos frente a los equipos de arriba hemos rendido más que frente a los rivales directos. Cada partido es complicadísimo y hay que ir al cien por cien”, finalizó.