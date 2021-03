Real Zaragoza: la Ciudad Deportiva de España

La inclusión de Alejandro Francés en la lista preliminar de la selección española sub 21 para el próximo Campeonato de Europa de Hungría y Eslovenia representa una muesca más de la buena salud de la Ciudad Deportiva. Hay muchos modos de medir o evaluar el nivel cualitativo de un proyecto de cantera. Están los éxitos deportivos, como los más recientes de la generación de juvenil entrenada por Iván Martínez. Pero no es ese su fin. El gran objetivo es alimentar las filas del primer equipo, robusteciéndolas de patrimonio y capacidad de rendimiento. También el Real Zaragoza ha estado bien servido en ese aspecto: Guti, Soro, Pep Biel, ahora Francho, Francés y Azón… Y un último parámetro con el que valorar la excelencia de un sistema formativo es el reconocimiento de la capacidad individual que proporcionan las llamadas a las selecciones españolas de base, en cualquiera de sus estratos. Y, por aquí, el Zaragoza tiene material suficiente para mirarle a la cara, en esto momentos, a la mayoría de las canteras nacionales.

Mientras el primer equipo ha ido enterrándose en años de grisura en Segunda División desde 2013, los altos hornos de la Ciudad Deportiva han acelerado la fábrica de talento. En la actualidad, el Real Zaragoza, su semillero, tiene presencia en prácticamente todas las categorías de base de la selección española. En la actual prelista de la sub 21, además de Alejandro Francés, está Enrique Clemente, cedido en el Logroñés, y Alberto Soro, traspasado hace dos veranos al Real Madrid y ahora propiedad del Granada en Primera División. También se encuentra registrado en ella Manu Morlanes, centrocampista zaragozano de formación iniciada en la Ciudad Deportiva y completada en el Villarreal, ahora en el Almería. Todos ellos -cuatro aragoneses- están en disposición, además, de integrar la selección olímpica en los próximos Juegos de Tokio.

La pandemia mundial ha paralizado los partidos, torneos y campeonatos internacionales de categorías formativas en el último año, pero, el Real Zaragoza, tanto en marzo de 2020 como ahora en las convocatorias que se han podido reactivar, no ha perdido protagonismo. Hace una semana, el propio Alejandro Francés e Iván Azón formaron parte de la selección sub 19 en una concentración de entrenamientos. Una lista de la que se cayó, por lesión, el delantero Luis Carbonell, incluido en la citación preliminar.

Por edad, nacido en 2001, Francho Serrano ya se perfila para la próxima generación sub 21 o la sub 20 si se tuviera que jugar (el Mundial de Indonesia 2021 se ha aplazado, aunque España no se clasificó), pero hace un año, febrero, era internacional sub 19 precisamente en una de las posiciones con más competencia del país y hubiera jugado el Europeo de la categoría junto a Francés muy probablemente. También, hace un año, en marzo, el lateral derecho Andrés Borge, ahora con una grave lesión de rodilla, tuvo presencia en una citación de la sub 19 junto a Francés.

Pero más abajo, otros jóvenes futbolistas del Real Zaragoza también tienen protagonismo en los planes de los seleccionadores. Por ejemplo, en la sub 17, justo antes del inicio de la pandemia, formaron parte de diferentes listas o prelistas el portero Miguel Ángel Sanz, el central Christian Yus, el lateral Ángel López, además de Luis Carbonell. Y también otro jugador con genética de la Ciudad Deportiva: Mateo Mejía, ahora en el Manchester United.

Como se observa, el presente de la cantera del Real Zaragoza, su generosa presencia en las categorías inferiores de la selección española, es esplendoroso. También el futuro, con el telentoso mediapunta Pablo Cortés (2023) ya en la órbita de la sub 17.

Desde que el Zaragoza cumple su actual ciclo en Segunda División, varios han sido los jugadores, además de todos los mencionados, de su cantera que han sido internacionales con España o han formado parte de convocatorias de entrenamiento. En la sub 21, el Zaragoza ha tenido representación también con Jesús Vallejo y Óscar Whalley, además de con jugadores cedidos por otros clubes en el primer equipo como Aleix Febas o Javi Puado. Pero, más abajo, se han sucedido otros muchos nombres: Carlos Azón, Luis Forcén, Javi Marcén, Tresaco, Alejandro Millán, David Subías, Darío Ramos, Zalaya...