Cristian Álvarez, un portero en crisis que agrava los problemas generales

Cristian Álvarez no está bien. El portero del Real Zaragoza, después de cuatro años en el equipo en los que ha sido salvador de infinidad de puntos, de victorias, está viviendo sus días más bajos de rendimiento y solvencia. Anteayer en Oviedo repitió duda, error y encajó un gol evitable, que volvió a ser dañino para el equipo, pues perdió 1-0 a consecuencia de esa acción desgraciada.

No cabe culpar solo al guardameta argentino, cierto es. Pero queda señalado en el último fotograma. La jugada del tanto oventense anotado por el exzaragocista Rodri fue una concatenación de pifias serias que inició Francés, con una pérdida de balón en la salida desde atrás, imperdonable, de las que jamás deben ocurrir. Vigaray no taponó bien la penetración de Borja Sánchez, el centrador. Jair, con su 1,90 de estatura, fue superado en el salto por el citado Rodri, que mide 1,74, en un lance inolvidable por doloroso para el Real Zaragoza. Y... ahí, en última instancia, asomó la falta de fe y confianza que asola las actuaciones últimas de Cristian Álvarez.

Rodri cabeceó un globo en el área pequeña. Y ese es territorio del portero, por ley, por mandato. Hizo ademán de ir a por el balón que caía del cielo, pero rehusó a última hora y le dejó la tostada a Jair. Ni uno ni otro hicieron bien su misión y el delantero azul les ganó la mano. En el momento que Rodri metió la testa, Cristian Álvarez estaba puesto en evidencia si no tenía la fortuna de que la pelota se estrellara en su cuerpo, el único burladero para que eso no fuera gol. No sucedió así y el balón entró junto a su cabeza, por alto.

Todos retratados, una vez más. Pero, sobre todo, Cristian Álvarez. Esto fue así porque llovía sobre mojado. El yerro era reiterado y, además, en pocos días. El rosarino venía de provocar la derrota por 0-1 en la ‘final’ contra el Alcorcón en La Romareda el lunes anterior. Se metió él solo el gol alcorconero, en un manotazo torpe a la salida de un córner, una acción anómala, pocas veces vista, un intento de despeje de puños que acabó con un golpeo hacia atrás para meter el balón en la red aragonesa.

Llama la atención que Cristian Álvarez esté en entredicho en estos principios de marzo de 2021, cuando siempre ha sido considerado –porque así se lo ganó– un baluarte en su posición clave. Suena hasta rara la crítica directa a las actuaciones puntuales del cancerbero sudamericano en los palos del Real Zaragoza. Duele, por tanto como ha supuesto su figura a este equipo en años tan duros y áridos como están siendo estos de los últimos tiempos por los campos de Segunda División, lejos de los focos de la élite que fue el hábitat zaragocista décadas y décadas de normalidad.

No es cuestión de cantidad de errores, que no son demasiados los que se le pueden imputar desde que el curso empezó en septiembre. Pero sí de relevancia de los mismos, pues han supuesto un buen número de puntos perdidos, algo inherente a la posición de guardameta, en la que el más mínimo fallo de cálculo o praxis acaba siendo definitivo, letal.

Al margen de estos dos últimos goles, de fallos flagrantes, que han dejado sin sumar al equipo ante Alcorcón y Oviedo en días clave, está en el recuerdo el doble fallo de Cristian en sendos córneres en Ponferrada, un día en el que el Zaragoza pasó de ganar 0-1 a perder 2-1 merced a esas pifias por alto de su portero. O su mala tarde del debut liguero en aquel 2-2 ante Las Palmas en La Romareda, con doble pifia en balones lejanos.

El bajonazo de Cristian es la metáfora de lo que sucede este año en el Real Zaragoza. Un índice.