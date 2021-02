Jim: "La preocupación es máxima desde mi llegada"

Es más probable que Jim la pifie en el campo que ante un micrófono: en el campo hay un rival enfrente; ante la alcachofa, no. En el campo, el Oviedo fue mejor. O menos malo. Con exprimir el error de Cristian Álvarez y Jair, le bastó para derrotar al Real Zaragoza. En la rueda de prensa, Jim comentó el partido que no solucionó en el campo. "La primera parte la controlamos y nos acercamos al área", consideró. "Pero cuesta remar cuesta arriba", valoró, antes de abrazar a sus jugadores en la derrota. "Me quedo con la predisposición de los jugadores. Les felicito por ello", reiteró.

Con solo un gol marcado en los últimos tres careos, pertenece al territorio de la obviedad que cualquier error defensivo equivale a perecer. "Nos cuesta muchísimo remontar. Es necesario la portería a cero para sumar", apuntó Juan Ignacio Martínez. En este crudo contexto, no daban ganas ni de reclamar. Quizá, también, porque había poco que objetar que no fuera la solicitud final del VAR. Petición que, paradójicamente, fue castigada con una tarjeta amarilla para el jugador atacante, Toro Fernández. "Hubo confusión con la llamada al VAR. Ha interpretado una acción previa a la mano (del defensor del Oviedo)", explicó Jim.

Con acciones polémicas o sin ellas, Jim no buscó nunca en su comparecencia el asidero de la excusa. "La preocupación es máxima desde mi llegada", confesó, para luego repetir el argumento esencial de la (s) derrota (s) zaragocista (s). "Llevamos dos derrotas consecutivas. Tenemos que ser fuertes para remontar, pues nos penaliza mucho el gol", iteró el técnico.

En la previa, Jim anunció que no habría revoluciones en la alineación. El técnico explicó el once inicial en la sala de prensa. "La idea de poner a Zapater la tenía. También quería dar más profundidad con Larra, dar más verticalidad al equipo", argumentó, antes de caer en el lamento. "Es que nos pillan en el gol corriendo hacia atrás tras la pérdida... Además, el jugador que remata es más bajito, pero se ha anticipado (a Cristian Álvarez y Jair Amador) y ha hecho gol", se dolió Jim.

En su apunte final, Juan Ignacio Martínez mostró el daguerrotipo del vestuario del Real Zaragoza tras el revés en el estadio Carlos Tartiere. «Estamos fastidiados, cómo negarlo; pero en un campo visitante hemos ido a por el Oviedo. Es cierto que estamos enrabietados por la jugada confusa, porque teníamos confianza en sacar algo positivo de Oviedo», concluyó Jim.