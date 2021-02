Los abonados del Real Zaragoza vuelven a la grada

Con la luz verde de las autoridades aragonesas para el regreso de público a las gradas del deporte aficionado, el Real Zaragoza activa el protocolo de regreso de sus hinchas al campo. De momento, en Tercera División, para asistir a los partidos del Deportivo Aragón. El próximo domingo (11.30), en el duelo contra el CD Belchite 97 de la jornada 19, es la fecha rotulada en rojo para que los socios abonados del Real Zaragoza vuelvan a las tribunas de un campo de fútbol, en la Ciudad Deportiva, justo un año después de que el primer equipo disputara su último partido en La Romareda arropado por su gente.

De acuerdo a las directrices sanitarias, solo podrán tener acceso 150 personas, debidamente separadas en asientos para respetar las distancias de seguridad, cumpliendo así la normativa de aforos para la actual fase: un máximo del 30%. Además, está prohibido el consumo de comida y bebida dentro de las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Los socios abonados del Real Zaragoza interesados en optar a una entrada para este partido pueden solicitarlas desde este martes a través del área del abonado online de la página web oficial del club. Las 150 localidades disponibles están destinadas, en exclusiva, a socios abonados, una de las categorías de afiliación promovidas por el club en su campaña de abonados extraordinaria para esta temporada marcada por la pandemia.

Las solicitudes de entradas deben realizarse antes de las 9.00 de este jueves y no representa la adjudicación automática de una: si el números de peticiones excede el cupo disponible, se realizará un sorteo. Seguidamente, el Real Zaragoza comunicará la asignación y enviará, en formato pdf, las entradas por correo electrónico durante la mañana de este jueves. El documento de la entrada contendrá la localidad y el nombre del socio abonado y será intransferible. Aquellos aficionados que en el sorteo no reciban entrada también recibirá una notificación informativa por correo electrónico.

La entrada a la Ciudad Deportiva seguirá una pautas de control y seguridad. Junto a la entrada, se facilitará un formularia de localización personal, tal y como demanda la Circular 30 de la RFEF) que deberá presentarse impreso en el acceso a las instalaciones, que deberá realizarse, desde las 10.45, por el camino de tierra externo al reciento.

A la llegada, se tomará la temperatura de los aficionados, será obligatorio el uso de la mascarilla, guardar las distancias interpersonales y ocupar la localidad expresamente indicada en la entrada, impresa o digital, la que deberá acompañarse del carné de abonado, el DNI y el formulario de localización.

El Real Zaragoza va a establecer, además, un sistema de rotación, mediante el cual, los abonados a los que no se les asigne entrada en este partido mediante el sorteo tendrán preferencia para el siguiente. En el caso de que el número de solicitantes no superara el número localidades disponibles, el jueves por la tarde se informará del procedimiento para solicitar una entrada del saldo disponible a los socios no abonados. Mientras duren las restricciones de aforo no habrá entradas a la venta para los partidos del Deportivo Aragón en la Ciudad Deportiva y se gestionarán íntegramente entre los socios del club.

Este protocolo de admisión que se pone en práctica ahora para el fútbol aficionado tendrá muchos puntos en común con el que podría aplicarse en un futuro para los partidos del primer equipo del Real Zaragoza en La Romareda cuando las autoridades sanitarias y LaLiga den luz verde a la entrada de público a los partidos de fútbol profesional, una autorización para la que aún no hay un horizonte estable, aunque Javier Tebas tiene como objetivo el mes de mayo. Medidas como aforos limitados, sorteo de entradas entre interesados registrados, formularios de localización, toma de temperatura en accesos, así como franjas temporales para la entrada en función de la zona del campo que se ocupe, distancia entre butacas… Medidas, muchas de ellas, que los aficionados del Real Zaragoza podrán experimentar desde este domingo en los partidos del filial en la Ciudad Deportiva.