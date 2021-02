Jim: "Con el Alcorcón volvemos a jugar otra final"

Las cosas no se dicen. Las cosas se hacen. Y cuando se hacen, quedan dichas. El Real Zaragoza viene haciendo cosas con Juan Ignacio Martínez. Cosas interesantes en el campo que se plasman numéricamente en la clasificación: 14 puntos sumados sobre 21 disputados no es moco de pavo. Este sábado, además de hacer, Jim dijo, en su comparecencia anterior al partido del próximo lunes ante el Alcorcón. En primer lugar, el técnico levantino contextualizó la cita, que llegará después de 10 días, pues el encuentro inmediatamente anterior lo disputó el Real Zaragoza ante el Sabadell en viernes. “Es un poco atípico todo esto. Desde el viernes hasta el lunes pasan muchos días. Hemos tenido más días de entrenamiento, pero el jugador quiere competir. Ellos quieren que la competición esté lo más cerca posible”, se arrancó, para rápidamente aquilatar el careo ante el Alcorcón. “Afrontamos un partido clave, volvemos a jugar una final, porque para el Alcorcón también es otra gran final”, subrayó.

La notable producción de puntos que viene facturando el Real Zaragoza llega tras la definición de un once titular muy claro que Jim viene repitiendo en las últimas semanas. Ante el Alcorcón, es posible, incluso probable, que alinee a los mismos hombres. “Siempre es posible repetir alineación. Lo que va funcionando hay que cambiarlo lo menos posible. El rendimiento de los jugadores está siendo bueno. Estamos teniendo muy buenas sensaciones durante la semana. Eso sí, necesitamos que los once de inicio afronten el partido al máximo. Es un partido con una tremenda trascendencia en las jornadas venideras”, enfatizó el gestor de recursos humanos del Real Zaragoza.

Jim también valoró el estado físico del plantel. “Ha sido una semana larga. Ha habido golpes. Cristian está entrenando con normalidad. Su evolución es buena. Yo creo que mañana puede entrar en la convocatoria. Sanabria tiene unas molestias y hoy lo hemos retirado de la parte final del entrenamiento. Javi Ros ya sabéis cómo está. Esperamos que no ocurra nada más”, deseó.

El penalti fallado por Juanjo Narváez en la Nova Creu Alta también fue auditado por Jim. “La pena máxima debería ser siempre gol, aunque hoy en día se estudia mucho. Esta mañana, Narváez ha tirado tres penaltis y los ha metido los tres. Si él está con confianza, los puede tirar, está predestinado a tirar penaltis”, advirtió.

Pese al error en el penalti, los cuatro puntos capturados en las dos últimas salidas constituyen un notable botín. “Esos cuatro puntitos que nos hemos traído nos vienen bien. No quiero relajación, Llevamos buena dinámica, que espero que no se rompa. Una hora y media en un partido dan para muchas cosas . Ellos vienen de una victoria ante el Logroñés. Hay que tener el máximo respeto, pero queremos ganar, no puede ser de otra manera. Los tres puntos son vitales porque la parte de abajo de la clasificación está muy condensada”, consideró.

No obstante, Jim destiló optimismo con este nuevo Real Zaragoza. “Dependemos de nosotros. Tenemos que ganar el partido. Estamos en deuda de muchos puntos, aunque es verdad que hemos dado pasitos. Ahora lo que nos interesa es ser mentalmente muy fuertes, saber del compromiso del equipo y el respeto al rival. El rival es muy compacto, de los más de la categoría. Vienen ellos con buena dinámica tras la victoria de la última jornada”, loó.

Jim examinó el Alcorcón. “El Alcorcón manifiesta ataque directo, es compacto y deja pocos espacios, deja el balón para salir a la contra. Tenemos que jugar con ellos considerando estos parámetros y darle velocidad al juego. Espero un rival crecido con los tres puntos y que nos pondrá las cosas difíciles, lo tengo clarísimo”, repitió.

Los casos particulares de Adrián y de James Igbekeme cerraron la rueda de prensa. “Adrián, desde que está bien, ha jugado. Es un jugador importante a nivel de vestuario y en su juego, un jugador de dar el último pase. Hace muchas cosas en el campo. Puede jugar de inicio o en un cambio. En cuanto a Igbekeme, tiene una zurda prodigiosa. Puede dar mucho juego en el centro del campo. Tuvo una llegada muy buena. Queremos recuperar su esencia. Queremos que nos dé muchas cosas. Será beneficioso para el equipo y para él”, concluyó Jim.