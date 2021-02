El Real Zaragoza visita al anfitrión más blando y gentil de Segunda División

El Málaga CF, adversario y anfitrión del Real Zaragoza en la sobremesa de este domingo, solo ha extraído 11 puntos de los 33 dirimidos en su estadio. La Rosaleda es este año una mina a expugnar por los que por allí pasan cada semana o cada 15 días. Y la inmensa mayoría lo han logrado, se han llevado botín, metal precioso como es en esta liga de Segunda cada punto que se araña, mucho más en campo ajeno.

Nueve de los once visitantes del estadio costasoleño han vuelto a casa con réditos. El Málaga se ha dejado en su feudo 22 puntos, le han volado 22 unidades, para que se entienda mejor. Solo suma, hasta ahora, el 33 por ciento de lo que pelea en su feudo. Traducido: que el Real Zaragoza jugará hoy en un lugar donde lo normal ha sido que los malagueños no ganen y que sus huéspedes salgan con beneficios que celebrar.

En Málaga han ganado el Espanyol (0-3), el Leganés (1-2), el Cartagena (1-2) y la Ponferradina (0-2), en el más reciente duelo visto en La Rosaleda cronológicamente. Y sumaron un punto, a base de empates, Las Palmas (0-0), Mirandés (1-1), Lugo (2-2), Logroñés (0-0) y Oviedo (1-1). Con estos números, al Málaga solo lo está salvando, puntualmente, su mejor rendimiento cuando juega lejos de su hogar (en La Romareda, por ejemplo, ganaron 1-2 en la primera vuelta). De no ser así, los andaluces estarían hace días en la cola de la tabla, metidos en el barro del descenso hasta las cejas.

Este Málaga es un equipo con un aire de improvisación, que tuvo que dar salida en verano a sus jugadores más caros de ficha, entre ellos el ahora zaragocista Adrián González (era su capitán); también los Pacheco, Munir, Renato Santos, Sadiku, Rolón, Aarón Ñíguez, Mikel Villanueva, Mula… Tiene solo 18 licencias profesionales permitidas y, de ellas, tres son baja en esta ocasión, Escassi -sancionado- y Calero y Benkhemassa, lesionados. Sus alineaciones, las cinco sustituciones de su entrenador, Pellicer, son arte de orfebrería cada partido para no cometer alineación indebida. Aún así, la LFP les ha permitido en enero incorporar un refuerzo, el venezolano Alexander González, lateral ex del Huesca, que andaba sin cobrar por el Dinamo Bucarest rumano y donde fue colega de René, el portero que quiso traer Torrecilla hace 15 días al Zaragoza pero que no pasó el reconocimiento médico.

A priori, si hay un estadio en el que el Real Zaragoza tenga más opciones que en otros muchos de lograr su primer triunfo a domicilio -real- en lo que va de liga, ese es La Rosaleda.