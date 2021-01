Vuckic, segunda indirecta muy directa para que salga del Real Zaragoza

Haris Vuckic, el '9' de la plantilla del Real Zaragoza en su conformación matriz del verano pasado, el ariete fichado del Twente Enschede de Holanda con vitola de goleador, internacional con Eslovenia, se quedó en la tarde de este jueves, 28 de enero, fuera de la convocatoria del equipo zaragocista para el partido de este viernes ante la Ponferradina en La Romareda. Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador blanquillo en tercera instancia en lo que va de curso, lo descartó por motivos técnicos. No está lesionado. No tiene ningún problema. Está apto para jugar si fuese necesario.

Convocatoria del Real Zaragoza para jugar ante la Ponferradina. Vuckic, el '9', no está. RZ

Y es la segunda vez que a Vuckic le ocurre lo mismo en una semana. Hace 7 días ya no viajó a Albacete dentro de los citados, que son además 23, prácticamente todos los miembros de la plantilla que no sufren dolencias físicas o están sancionados. Una cosa era no contar apenas para el cuerpo técnico, cosa que ya le venía sucediendo al esloveno en los partidos precedentes, y otra quedarse en casa de manera excepcional dentro del grupo sin causa de fuerza mayor.

Es la segunda indirecta muy directa que le lanza el club a Vuckic para que entienda que debe marcharse del Real Zaragoza. Como el jugador balcánico (y todo su entorno) conoce desde que se abrió el aún vigente mercado invernal de fichajes y traspasos, el deseo de la entidad es que deje su plaza en el plantel zaragocista, busque acomodo en otro lugar y, así, se pueda aliviar el complicado apartado financiero de la SAD. Vuckic es una de las fichas más altas del equipo y, como ha quedado demostrado en los primeros 5 meses de competición, su rendimiento deportivo no ha estado acorde con ese rol, con lo que se pretendió obtener de él sobre el césped cuando los anteriores responsables del área deportiva, Lalo Arantegui y José Mari Barba, despedidos a principios de diciembre, apostaron firmemente por el delantero del Twente para reforzar la vanguardia del Real Zaragoza en la actual temporada 20-21 (y las posteriores, pues fue contratado en propiedad).

A Vuckic y al Real Zaragoza les quedan solo tres días y medio para, si es posible y hay voluntad por parte del jugador, dar forma a esta operación de salida. Hasta a hora no han casado los intereses de unos y otros. Choca la realidad futbolística, de innegable insuficiencia por parte del delantero esloveno, que no ha marcado ni un solo tanto en los partidos oficiales disputados en media temporada (lo mismo que sus colegas de vanguardia Gabriel 'Toro' Fernández, Zanimacchia o Larrazabal), con la dificultad de hallar un destino en el que Vuckic pueda seguir cobrando el dinero que tiene acordado en su contrato con el Real Zaragoza.

Es evidente que esta segunda 'no convocatoria' de Vuckic para un partido del Real Zaragoza tiene un mensaje claro, cristalino, que el punta balcánico ha de interpretar. De no ser así, está abocado a permanecer hasta junio sin jugar apenas, algo que, no obstante, tampoco iría a favor del club a largo plazo por la devaluación que sufriría de cara a un futuro acuerdo de salida, ya en tiempo de verano. Una situación nunca agradable, con alguna arista pero que, en el mundillo del fútbol, es cada vez más habitual.

En la medianoche del próximo lunes, 1 de febrero, en cuanto nazca el martes 2, se sabrá el epílogo y la resolución definitiva de este caso tan evidente dentro del vestuario zaragocista en el mercado invernal de 2021.